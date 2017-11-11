В Барселоне прошла многотысячная манифестация в поддержку "политзаключенных"

В Барселоне вечером 11 ноября сторонники независимости Каталонии провели манифестацию в поддержку каталонских политиков, обвиненных Мадридом в подстрекательстве к мятежу. По данным барселонской полиции на улицы вышли 750 тысяч манифестантов. Они потребовали отменить прямое правление Мадрида и освободить арестованных восьмерых бывших министров каталонского правительства. Манифестанты выступили за отмену европейского ордера на арест пятерых беглых каталонских политиков, включая бывшего главу исполнительной власти региона Карлеса Пучдемона.

Пучдемон, находящийся в Брюсселе, обратился 11 ноября в телевизионном эфире из столицы Беольгии к участникам митинга в Барселоне.

Испанская прокуратура обвиняет каталонских политиков в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Под мятежом испанские правоохранители подразумевают проведенный 1 октября референдум по вопросу создания независимой каталонской республики и последовавшее за ним 27 октября в стенах регионального парламента провозглашение независимости Каталонии.