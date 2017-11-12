В Смоленске от школьников требуют не идти на митинг-встречу с Навальным

С учениками некоторых школ Смоленска и Смоленской области провели "воспитательные беседы" перед митингом Алексея Навального, запланированным на 12 ноября. Школьников обязали подписать некие бумаги о том, что их предупредили о возможных последствиях участия в акции оппозиционера. Об этом, в частности, свидетельствует запись "воспитательной беседы", которая, как утверждается, состоялась в 39-й школе Смоленска. Вместо митинга Навального учеников в грубой форме призвали пойти на концерт, организованный городскими властями.

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Подобные "беседы", по словам жителей Смоленской области, прошли и в других учебных заведениях региона, в том числе в школе в городе Гагарин:

Помимо "воспитательных бесед" со школьниками, в Смоленске перекрыли дороги, ведущие к месту проведения митинга Навального:

Митинг-встреча Алексея Навального с жителями Смоленска назначен на 16.00. Акция согласована с властями. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам России в рамках своей предвыборной кампании – он намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Политик обвиняет Кремль в попытках помешать проведению митингов в регионах. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.