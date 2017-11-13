NYT: хакерская группировка похитила программы у АНБ США

Хакеры из группировки Shadow Brokers в 2016 году похитили у Агентства национальной безопасности США (АНБ) несколько вредоносных программ. Действия хакеров вызвали кризис в агентстве, сообщает The New York Times.

По данным издания, программы использовались АНБ для проникновения в устройства и сети по всему миру. После кражи хакеры опубликовали код нескольких программ. После этого код использовали другие хакеры, в частности, для создания вирусов-шифровальщиков, от которых пострадали сотни компаний во всем мире.

The New York Times сообщает, что кибератака имела серьезные последствия для АНБ и поставила под сомнение его способность защитить собственные сети. Спецслужбы США до сих пор не выяснили источники утечки. В отделениях АНБ по всей стране проходят постоянные проверки, многих сотрудников увольняют.

Весной и летом сотни компаний по всему миру подверглись кибератакам вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya. Вирус блокировал компьютеры и требовал выкуп в биткоинах. Эксперты связали обе атаки с публикацией кода агентства национальной безопасности группой Shadow Brokers.