Кандидат Путин

Владимир Путин "определился, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кремлевским кругам.

Как и когда Путин объявит о намерении баллотироваться на новый президентский срок? Каков план избирательной кампании нынешнего президента РФ? Обсуждают политолог Андрей Пионтковский, историк и политолог Василий Жарков и политолог, доверенное лицо В.Путина на прошлых выборах, член Общественной палаты и экс-депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Марков.

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