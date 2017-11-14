ФСБ заявила о задержании 69 членов движения "Таблиги Джамаат"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в Москве и области 69 членов мусульманского общественного движения "Таблиги Джамаат", которое было признано экстремистским и запрещено решением российского Верховного суда.

В ведомстве утверждают, что правоохранительные органы "разоблачили глубоко законспирированную структуру", которой руководили "выходцы из Средней Азии". ФСБ также заявляет об изъятии экстремистской литературы и носителей информации "с отчетами о противоправной деятельности".

Никаких имен и подробностей уголовного дела в российском ведомстве не назвали.

Движение "Таблиги Джамаат" возникло в Индии в 1926 и распространено во многих странах мира. Представители умеренного ислама считают его радикальным. В России организация была объявлена экстремистской в 2009 году после обвинений в угрозе стабильности и территориальной целостности страны.

Российские правоохранительные органы неоднократно заявляли о задержании участников "Таблиги Джамаат", в частности – в рамках дел об экстремизме, возбужденных после аннексии Крыма. В самом движении отрицают причастность к незаконной деятельности.