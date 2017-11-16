ЮАР направила в Зимбабве посланников

В Зимбабве сохраняется напряженная обстановка после того, как военные захватили контроль над столицей страны - Хараре. Они называют свои действия целенаправленной операцией против "преступников", собравшихся вокруг президента Роберта Мугабе. Корреспондент агентства Рейтер в Хараре описывает происходящее как "очевидный военный переворот", но утверждает, что остается неясным, приведет ли военная операция к концу почти четырех десятилетий правления 93-летнего Мугабе.

Мугабе отверг посредничество католического священника, который должен был вести переговоры о его возможной отставке. Мугабе настаивает на том, что его может отстранить от власти только руководство его партии. Представитель оппозиции Морган Цвангираи, который лечился от рака за рубежом, вернулся в Хараре поздно вечером в среду.

Поздно вечером 14 ноября военные ограничили передвижение Мугабе его резиденцией. Солдаты заняли позиции по всей столице и захватили контроль над государственным телевидением. Южноафриканские СМИ сообщают, что министры обороны и государственной безопасности Южной Африки, отправленные президентом ЮАР Якобом Зумой в качестве посланников, прибыли в Хараре поздно вечером 15 ноября.

Они должны были встретиться 16 ноября как с Мугабе, так и с военным руководством Зимбабве, которое отрицает, что совершило государственный переворот.

Региональная организация Южноафриканский блок развития, в настоящее время возглавляемая Южной Африкой, должна была провести встречу Ботсване 16 ноября, чтобы обсудить сложившуся ситуацию. Основной целью военных Зимбабве стало помешать 52-летней жене Мугабе, Грейс, унаследовать его власть. На прошлой неделе Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагва, назначив супругу на должности, которая позволяет сменить его. Ранее сообщалось, что супруга Мугабе - Грейс - бежала из Зимбабве.