С кем вы, мастера культуры

Colta.ru опубликовала многостраничный документ "для внутреннего пользования" со списком деятелей театра, которых "нецелесообразно" звать на Санкт-Петербургский международный культурный форум, стартовавший 16 ноября. В "черный список" попали режиссер Кирилл Серебренников, художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, главный режиссер Большого драматического театра Андрей Могучий и театральный критик Роман Должанский. Документы, которые, по мнению редакции Colta, выглядят как выдержка из объемного досье на "врагов русской культуры", вызвали в Сети резко негативную реакцию.

Елена Чаленко

Мне кажется, большая честь оказаться в этом списке

Roman Dolzhanskiy

Господи, какая у меня прекрасная компания!! Польщен... Жалко, никакой персональной характеристики не удостоен... любопытно было б почитать.

Masha Aryeva

Мама дорогая, это что - правда?

Наше культурное министерство в нашем культурном городе опустилось уже ниже такого плинтуса?

Liz Belyaeva

Занятные фото документов, доказывающих почему тот или иной деятель театра нежелателен на форуме. Узколобики снова рассказывают как жить в срамные времена

Lena Mandel

Ах, какой ностальгический язык: формулировка «нецелесообразно» была самой распространённой при отказе в выездной визе в 70-е годы.

Masha Tretyakova

Всё в матушке-России хорошо, вот только Крымов с Серебренниковым всё портят!

Я просто не верю, что читаю всё это, хотя казалось бы...

Отвратительно. Своими грязными мерзкими руками влезли туда, где было по-настоящему хорошо - в театр.

Виолетта Гудкова

...Что самое интересное - эти "изобличающие" тексты с совершенной точностью отбирают имена тех, кто останется в культуре. Классовое чувство "из живота" -- лучший индикатор. И, соответственно, гарантированно будут всплывать и имена тех, кто изобличал. Это повторяется - и ничему не учит. Любопытно - им это все равно (посмертная репутация) или попросту не входит в круг размышлений?

Кирилл Шулика

Вот при Фурцевой не было подобного, она хоть и ткачихой была, но своего невежества стеснялась, старалась как-то понять культуру. А Аристархов с ментальностью завскладом, и Мединский примерно с той же ментальностью мало того, что невежественные, так еще и возводят свое невежество в ранг госполитики. Это страшное позорище на весь мир. Великая русская культура управляется людьми с ментальностью завскладом.

Николай Подосокорский

Путин вчера наградил Филиппа Киркорова орденом Почета (а не Кочета, как пишут некоторые злопыхатели!). Несколько месяцев назад медали ордена за заслуги перед Отечеством была удостоена солистка группы Reflex Ирина Нельсон. Вот такие почетные и заслуженные у нас деятели культуры, которых любит и ценит руководство страны. Зато в "черный список" Санкт-Петербургского международного культурного форума власть вносит режиссеров Сокурова, Серебренникова, Додина, Крымова, Могучего, Анатолия Васильева, а также писателя Акунина и многих др. Кому ордена и медали за "высокое искусство", а кому воспрепятствование творческой деятельности, травля в СМИ и аресты.

Лариса Бельцер-Лисюткина

Надо открыто говорить о разрушении российской культуры министерством, которое по сути должно её опекать и поддерживать. О злоупотреблении властью. О травле и преследовании самых ярких и известных российских деятелей культуры. Надо требовать извлечения из архивов и нового предания гласности дел Михоэлса и Мейерхольда. Потому что четко обрисовалась традиция: в России власть боится, ненавидит и уничтожает режиссёров. И понятно почему: режиссёры создают свои миры. А власть считает это только своей привилегией. Это как клиническая ненависть всех советских диктаторов к лауреатам Нобелевской премии: диктаторы не выносят никаких независимых авторитетов.

Фотографию другого похожего документа публиковал в октябре главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, однако его подлинность подтвердить не удалось. В первом "черном списке" значились, в частности, имена Александра Сокурова, Бориса Акунина, Андрея Плахова, режиссеров Энга Ли и Дэнни Бойла. Большинство из них в итоге оказались приглашены на форум. Существование "списка неугодных" в министерстве отрицают и на этот раз. Под обоими документами стоит подпись первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова.

Natalia Gevorkyan

Это тот самый Аристархов, которому вменяли превышение полномочий и распространение клеветы.

Примечателен не только список, но и текст записки: многие комментаторы делятся наиболее выдающимися фрагментами.

Filipp Dzyadko

Все давно понятно, но в этот текст все равно поверить невозможно. А приходится

Татьяна Малкина

надеюсь, новые гоголь, салтыков-щедрин, достоевский и остальные ребята уже родились и даже уже умеют читать. иначе вообще невозможно найти оправдание существованию на свете этого документа и следует признать его фейком, невзирая на то, что он реален...

кольта опубликовала к завтрашнему открытию международного культурного форума в культурной столице рф текст внутриминкультовского доноса на лиц, чье присутствие на мероприятии запрещено

"...Спектакль представляет собой претензию на новую интерпретацию романа Пушкина с элементами литературоведческого и психологического погружения в произведения. Однако многие образы (клоун Пушкина, движущаяся на конвейере кукла Татьяны, трупик Ленского, могилка родителей Татьяны, куколка Ольги; далее появятся: Чебурашка — Онегин (тоже на конвейере), кукла длинноногой балерины, трупик дяди на столе) говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения. Авторы используют формы антиэстетичные, скорее всего, намеренно создающие депрессивное восприятие. Вызывает удивление, что спектакль не имеет индекса возрастного ограничения и предназначен для детского фестиваля"

очень, очень рекомендую прочитать. там еще много, вызывающего просто слезы восторга.

Белла Рапопорт

«говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения. Авторы используют формы антиэстетичные, скорее всего, намеренно создающие депрессивное восприятие»

Катерина Гордеева

«В творчестве склонен к размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории. Судя по всему, разделяет «оппозиционное» политическое мировоззрение».

Лев Рубинштейн

Вот эти идиотические разговоры про "традиционные ценности"...

Дело даже не в том, что эти самые ценности никто не сформулировал и о них только то и известно, что они "традиционные".

Да хоть бы и сформулировали! Что это за цацы за такие эти самые "ценности"? Ценности - хоть "традиционные", хоть "духовные", хоть какие - для того лишь и существуют, чтобы время от времени подвергаться как минимум сомнению, а то и пересмотру. И этим, собственно, искусство во все времена и занималось.

Традиционные ценности! Скажите, пожалуйста! Вот, например, традиционной ценностью какого-нибудь центрально-африканского племени является, допустим, высокодуховное поедание себе подобных. И что теперь?

Galina Elshevskaya

"Женщина выкрикивает какие-то малопонятные звуки и раздевается"- все-таки не верится, что они все настоящие

Olya Grinkrug

но они настоящие, увы, они так думают и так изъясняются. "просьба направить представителя для участия в мероприятии и интенсификации обмена между общественно-культурными организациями двух стран" пишут они там, где нормальные люди сказали бы "приглашаем на наш фестиваль"

Алена Солнцева

Искусствоведы в штатском составили "объективки":

Спектакли Дмитрия Крымова ...говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения. Авторы используют формы антиэстетичные, скорее всего, намеренно создающие депрессивное восприятие...

Деятельность Кирилла Серебреникова ....способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации; присутствуют попытки фальсификации российской истории

Анатолий Васильев.... уволен с поста художественного директора театра приказом комитета по культуре г. Москва по причине плохого выполнения распоряжений мэра...

Лев Додин ... Судя по всему, разделяет «оппозиционное» политическое мировоззрение....

Консктруктив у них поломался, у бедных.. По-моему такого кадрового голода, как сегодня, не было еще за всю историю России, невезучей в принципе на управленцев.

Olga Shakina

Положительный конструктив! Глумливая манера! Фурцева вступает в законный брак с Победоносцевым в свежем ХХС

Olya Grinkrug

это не Фурцева, это кто-то менее грамотный должен быть.

С текстами доносов при Фурцевой тоже было получше, напоминает сегодня проект "Прожито".

Особенно интересной комментаторам показалась характеристика творчества Кирилла Серебренникова, которого вроде бы преследуют за растрату.

Галина Тимченко

Минкульт о Кирилле: "Деятельность Серебренникова как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры); присутствуют попытки фальсификации российской истории."

Ruben Makarov

сразу понятно, что дело не политическое. а мы думали!

Irina Demchenko

Я не поняла, к Серебренникову претензии по краже денег из бюджета или идеологические?

То, что идеологические претензии к Серебренникову есть, и немалые, подтверждает и сообщение "Дождя" о возможной причастности к преследованию режиссера епископа Тихона Шевкунова, который, по сведениям телеканала, незадолго до обысков в "Гоголь-центре" жаловался на Серебренникова Путину.

Если вспомнить все скандалы, в которых в последнее время оказалось замешано Министерство культуры, неучастие в культурном форуме, который проводится под эгидой этого ведомства, начинает выглядеть как дело принципа, пишет главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова:

Навстречу Культурному Форуму

У меня вчера и сегодня был очень напряженный график и не хватало времени вникнуть во все события последнего времени. Но вот сейчас я наконец собралась с силами и вникла. Почитала искрометную переписку Константина Райкина с Минкультом. Почитала досье, которые собрал все тот же Минкульт на выдающихся театральных режиссеров. Вспомнила Кирилла Серебренникова в наручниках, Соню Апфельбаум в клетке, Лешу Малобродского, уже который месяц фактически мотающего срок в СИЗО.

И хочу спросить у культурного, так сказать, сообщества Российской Федерации…

Вот завтра в Петербурге открывается Форум, организованный этим самым Минкультом. Подчеркну: не финансируемый им (потому что Минкульт много чего обязан финансировать – от Большого театра и Чеховского фестиваля до краеведческих музеев и библиотек), а именно ОРГАНИЗОВАННЫЙ им.

Я тут взглянула на список участников и на заявленные темы… Множество приличных людей: Andrey Moguchy, Дмитрий Волкострелов (Dmitry Volkostrelov), Андрей Плахов (Andrey Plahov), Михаил Зыгарь (Mikhail Zygar), Вячеслав Полунин, Константин Шавловский, Михаил Трофименков… да всех не перечислишь.

Я ни к чему никого не призываю. Я только хочу робко спросить.

А вы, чего, правда собираетесь в нынешней ситуации обсуждать на Форуме особенности постдраматического театра, проблемы жанрового кино, тонкости музейного дела, важность мизансцены в сценическом искусстве рубежа веков и уроки русской революции столетней давности. Да нет… ради бога… мне не жалко. Я вероятно все по-турецки понимаю… Но мне кажется, что повестка у этого форума может быть только одна: недоверие Министерству культуры.

За атмосферу страха, которая воцарилась сейчас в культуре вообще, но особенно, конечно, в театре, отвечает именно оно. Да оно этого, собственно, и не скрывает.

О том, что оно составляет черные списки, было всемирно известно уже два года назад, и говорить, что это фейк, смешно.

Слухи о том, что на каждого из нас составляются досье, ходили тоже давно. Но сейчас мы получили возможность ознакомиться с творчеством блюстителей нравственности. И это уж точно не фейк!

«…многие образы (клоун Пушкина, движущаяся на конвейере кукла Татьяны, трупик Ленского, могилка родителей Татьяны, куколка Ольги; далее появятся: Чебурашка — Онегин (тоже на конвейере), кукла длинноногой балерины, трупик дяди на столе) говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения».

Я вот лоб об стенку расшибу, такого не напишу: таланту не хватит. Эти емкие и смелые формулировки могли выйти только из-под пера экспертов приписанного к Минкульту Института им Лихачева.

Да и на здоровье!

У меня, если честно, давно уже нет к самому Минкульту никаких претензий. В конце концов, они имеют право писать и говорить все, что им заблагорассудится.

У меня претензии только к нам самим.

Если несмотря на все, что случилось за последнее время, Форум в городе Петербурге пройдет как ни в чем не бывало, значит, мы все совершенно достойны министра культуры Мединского и его замов Аристархова и Журавского.

Мне, по правде говоря, иногда кажется, что мы даже их уже недостойны…

Того же мнения придерживается Лев Рубинштейн:

Оказывается, существует "список театральных режиссеров, которых Минкульт не рекомендует приглашать на открывающийся в четверг VI Петербургский международный культурный форум."

Список, оказывается, "представляет собой приложение к служебной записке, которую первый замглавы ведомства Владимир Аристархов направил другому замминистра - Александру Журавскому. Приглашение этих режиссеров на форум, утверждает Аристархов в самой записке, "нецелесообразно".

Меня в данном случае волнует не какой-то замглавы "Прачечной" и даже не волшебные цитаты вроде этой:

"Многие образы говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения".

Нельзя не признать, что про "положительный конструктив" перетереть было бы довольно весело. Тем более, что я с большой степенью вероятности догадываюсь, какими именно тухлыми ветрами в лексикон руководителей этой бойкой прачечной заносятся эти "положительные конструктивы".

Но это потом. А прямо сейчас меня интересует необычайно важный вопрос.

Вопрос такой. Кто из театральных и не театральных людей именно после всех этих "списков" согласится приехать на этот самый "культурный форум"? Международный, заметим.

Просто хотелось бы посмотреть на список. И ничего, как говорится, личного.

В комментариях к этим двум постам идут ожесточенные споры, в которых защищают свою позицию как те, кто намерен участквовать в форуме, так и те, кто решил на него не ехать.

Михаил Угаров

Вот меня тоже очень этот вопрос интересует. Давайте увидим лица этих людей.

Наталья Пахсарьян

И правда - огласили бы список согласившихся. Любопытно.

Anna Narinskaya

Стараюсь уяснить для себя необходимость этих списков. Вот они составляют списки - и мы тоже что ли?

Mikhail Sokolov

Приличные не придут, а вот из провинции я сегодня столкнулся с приехавшими на этот форум, они об этих делах знать ничего не знают, думаю.

Nataliya Demina

В моей френдленте есть те, кто пишут, что поехали на форум, "постарались свою площадку сделать интересной"

Михаил Зыгарь

Я там должен прочитать лекцию. К театру отношения не имею - лекция о истории, о столетии революции. Мне кажется, есть что сказать. Пока дают говорить, надо говорить. Это все же не закрытый корпоратив минкульта.

Анатолий Голубовский

Разве вы не знаете, что там будут нести в своих лекциях на той же конференции Мединский и Шевкунов. Это будет такой плюрализм - вот у нас Зыгарь про революцию что-то либеральное, и мы такие наоборот. И, заметьте, рассуждают мединский и шевкунов, мы его не только в сизо, но даже под домашний арест не сажаем. Потому что Зыгарь про революцию, мы ее, как и Зыгарь, не любим. Зыгарь не опасен. И денег у нас не просит. А вот Додин, с его попытками "фальсификации российской истории" - опасен. Потому что он великий режиссер, и мы не можем в очередь с ним сыграть спектакль "Жизнь и судьба" или "Враг народа". И мы его поэтому на форум не пустим. А Зыгаря пустим. И он прочитает свою лекцию и уйдет. И, скорее всего, про Додина и про Серебренникова (который тоже "фальсифицирует российскую историю" и к тому же под домашним арестом) он ничего не скажет. Потому что у нас так не принято. Не стоит опасаться. Так они рассуждают. Вы, очевидно, не понимаете, что идет гражданская война, в которой минкульт пленных не берет. А вы ее вроде как не замечаете. А на войне надо сражаться, а не про события 100-летней давности рассуждать. И с подонками и нацистами в дискуссии не вступать. Война - не светский раут. Надо как-то помогать тем, кто гибнет на этой войне. И себя спасать по возможности.

Михаил Зыгарь

Я не понял, вы что предлагаете? Самоподрыв? Или жёсткий отказ? Пусть говорят монологом? А актёры Гоголь-центра тоже должны не ходить в Гоголь-центр, ибо это не частный театр, а государственный?

Анатолий Голубовский

Тут каждый сам выбирает. Жесткий отказ всех более или менее вменяемых людей - безусловно вариант. Но отказ публичный и гласный с объяснением причин. Выступление на форуме с отказом в доверии минкульту и министерским жуликам я вовсе не считаю самоподрывом. Это даже не одиночный пикет. Вы же понимаете, что мединский своей лекцией еще раз утверждает - я историк, такой же, как остальные. Единственная проблема, которую стоит обсуждать на форуме - это минкульт как разрушитель культуры. Я считаю, что не зависимо от темы дискуссии, конференции или круглого стола, на форуме нужно говорить о досье и черных списках, разрушении институтций, о Серебренникове и Малобродском, о диссертациях мединского. И тогда не будет монолога. И это не самоподрыв. Я писал о мудацкой программе форума - см мой пост. Об этом же надо говорить надо говорить и на конференции по защите прав дельфинов и китов (пункт повестки форума). Я считаю, что этот форум надо сорвать. Правда. А свою точку зрения на революцию или постдраматический театр можно высказать где угодно. Только не у мединского в гостях.

Fedianina Olga

О, а там действительно будет Мединский с лекцией на историческую тему выступать? Какой шарман!

Марина Давыдова

Да, сначала Мединский, потом Шевкунов, а потом Зыгарь. Вот точно в такой последовательности.

Антон Долин

Еду проводить круглый стол «Искусства кино». Намерен от своего имени и имени журнала воспользоваться этой площадкой для публичного заявления о деле «Седьмой студии». Считаю это более осмысленной и эффективной стратегией, чем просто отказаться и не поехать.

Сегодня культурные деятели условных "наших взглядов" - например, считающие дело Серебренникова позором для государства и для всех нас, - делятся на две категории. Первые - "свободные художники", не допущенные никуда из официальных инстанций и занимающие радикальную бескомпромиссную позицию (простите, что я допишу к этому: и могущие себе эту позицию позволить). И вторые - все еще допущенные куда-то, имеющие возможность хоть какого-то кривого и косого публичного диалога с властью и обществом (второе важнее, конечно). Как правило, вторые представляют какие-то институции (театры, фестивали и т.д.), от них зависят люди - "заложники", поэтому их высказывания априори осторожнее. Но эти высказывания могут быть услышаны, переданы по федеральным каналам и т.д. Очень неприятно и, на мой взгляд, очень неправильно, когда представители первой категории критикуют представителей второй за нерешительность и склонность к компромиссам. Говорю, как представитель второй категории (с недавнего времени, с тех пор, как на мне повисла ответственность за журнал). Поэтому у меня просто зубы болят, когда условный Бабченко начинает собственный нетоварищеский суд над условной Чулпан. Не знаю, понятна ли моя развернутая реплика.

Женя Беркович

Меня на Форум звали. Не в театральную секцию, а в "Цирк и уличный театр" - это делает Полунин, давая под своей вывеской площадку социальным театральным проектам. Позвали люди, которых я больше, чем уважаю - Борис Павлович, Ника Пархомовская, коллеги из "Упсала цирка". Тема - театральные проекты в закрытых учреждениях. (Тюрьмы, колонии, малолетки, спецучилища, закрытые детдома) Между собой мы и без форума можем опытом поделиться, но здесь стояла совершенно другая задача. В зале будут не минкультовские чиновники (они в эту секцию вообще не заходят), а директора, начальники, завучи этих самых закрытых учреждений. Их приход много месяцев организовывал "Упсала". А теперь внимание, пожалуйста:

Такой форум - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ зайти в закрытую систему и начать работать с ней. Эти люди НИКОГДА не придут ни на какие наши фестивали (у них свои фестивали), не ответят на звонок частного театра или фонда. Только "государево мероприятие", только госпрограммы, под которыми туда раз в сто лет просачиваются разные негосударственные люди. Если кому нужен развёрнутый ответ, почему делать такие проекты - это, конечно, не с детишками при смерти работать, но в общем-то вполне с детишками при смерти - тому расскажу отдельно, с цифрами и фотографиями.

И при этом среди участников секции не было, разумеется, ни одного, кто бы не хотел послать этот форум подальше по столь очевидным всем тут причинам.

Так вот, мы мучились много дней. И отчитываться об этих мучениях, спорах, попытках найти компромисс, я не буду, это не моё личное дело. Я в итоге отказалась ехать, моя позиция была несколько более жёсткой, но и отношение к идущему процессу - более непосредственное. (Проще говоря, из всех спикеров Мастер сидит только у меня). Спасибо прекрасным людям, они все поняли.

Большинство коллег примет участие во встречах, в том числе Marietta Tsigal-Polishchuk как руководитель нашего Фонда. И я хочу выразить ей лично, прикрывшей мне совесть, жопу и белое пальто, и всем коллегам, выбравшим пойти и заниматься тяжёлым, грязным и неприятным делом, взамен получая потоки осуждения, презрения и говна в соцсетях, свое огромное уважение и любовь. Я вот сейчас лежу в кровати с пуделем и чистой совестью, и совершенно точно знаю, что мой выбор может и правильный, но гораздо, гораздо более простой. И пустой. (И я точно знаю одного большого русского режиссёра, который мне хорошо бы навалял за такие решения)))

Александр Морозов

в советское время на такие "партсобрания", как Культурный форум Министерства культуры в СПб, люди, которые были связаны обязательствами с начальством - не приходили, сославшись на тяжелую болезнь. Все были в то время "в системе" (кроме уже исключенных отовсюду диссидентов). Но, конечно, люди такого типа как Костя Шавловский или Зыгарь, - понимая, что здесь уже надо заходить в говно по самые ушли, - "брали больничный", ложились в кардиологию на плановое обследование. А те, кто этого все-таки не делал, - и находил какую-то морально-политическую аргументацию на тему: "почему я должен не ходить? ну исключили из Союза писателей несколько человек? ну и что теперь? всем что ли перестать публиковаться?", - этим, конечно, в дальнейшем наступил кирдык... (хотя повышенная пенсия сохранялась, конечно)... ("тропой выдающего советского поэта и публициста Егора Исаева")

Александр Рыклин

Культурные люди (люди культуры) - это вам не политические шаромыжники. Поэтому их дискуссия на тему участвовать - не участвовать в питерском форуме на фоне разгрома профессионального цеха и обнародования позорных "списков неугодных" носит содержательный конструктивный характер, и тем, например, принципиально отличается от разговоров про выборы внутри политической межпухи...

Скажем, деятель культуры, аргументируя нежелание устроить на форуме демарш или хотя бы демонстративно игнорировать официальную площадку, объясняет свое решение следующим образом. Дескать, во-первых, бессмысленно писать против ветра, к тому же он (она, они) принципиальный (ые) противник (и) бесчеловечной концепции выжженной земли и придерживается (ются) той точки зрения, что, если есть хоть масипусенькая возможность поговорить с аудиторией о вечном, затронуть темы, которые отзовутся в сердцах людей, попытаться сделать так, чтобы культурная традиция не прерывалась, чтобы в стране сохранялась атмосфера, хотя бы частично пригодная для жизни, то надо ее, возможность эту, использовать не смотря ни на что! На этом этапе разговора в голосе культурного человека появляются жертвенные нотки, плечи его расправляются, а взгляд становится пламенным и сверлящим.

Потому что демарш-то, мол, устроить каждый может. А вы попробуйте не устраивать демарши! Попробуйте в этой удушливой невыносимой атмосфере пошлого официозного мероприятия просто подняться на сцену, произнести какие-то живые слова, которые так важны обычным гражданам, которые они ждут. Попробуйте потом получить командировочные, а вечером на официальном банкете вместе со всеми упырями поднять бокал за здоровье президента и министра (кто-нибудь же обязательно тост произнесет). Думаете, все это просто?! Знаете, какая душевная мощь нужна для того, чтобы скромно делать свое дело, когда хочется рвать и метать, метать и рвать?!.А то, что Тютькин в тюрьме, а Пупкин под домашним арестом, только усугубляет душевные страдания!

Словом, в конце этого разговора вам уже неловко, что приставали с разными вздорными глупостями к человеку, который так ясно и четко осознает свою гражданскую миссию, ради служения которой готов жертвовать собственным душевным комфортом!

А что же политик? Во-первых, он скажет, что бессмысленно ссать против ветра! А потом демократический политик, идущий на выборы в путинской России, будет два часа уныло объяснять вам, что бросаться на амбразуру может каждый, что сегодня радикальная позиция - самая комфортная и удобная, а ты, дескать, попробуй использовать те шансы, что еще остаются! Просто, чтобы люди слышали хоть какие-то слова правды и не теряли надежды! А то, что Тютькин в тюрьме, а Пупкин под домашним арестом, только укрепляет во мнении, что надо идти к людям не смотря ни на что и рассказывать им правду! А иначе, как они узнают про то, какие безобразия творятся в стране, если Тютькин в тюрьме, а Пупкин под домашним арестом? Кто им расскажет про альтернативы и другие пути развития? Кроме того, статус системного политика дает возможность реально помочь очень многим людям... Слыхали про теорию "малых дел"?

Но главный, ключевой вопрос прозвучит в обеих дискуссиях. Он будет сформулирован, примерно, следующим образом, - "А что вы предлагаете, просто лежать на диване"? И на этот вопрос надо дать спокойный и хладнокровный ответ, - "Да, лучше лежать на диване, но есть и другие возможности избегать столь неприятных разговоров и косых взглядов"...