Транслятор радио Sputnik регистрируется как иностранный агент

Компания Restor Translator, которая осуществляет в США вещание российского государственного радио Sputnik, направила пакет документов для получения статуса иностранного агента в американское министерство юстиции. Об этом сообщает проект "Открытые медиа". Заявка Restor подана 15 ноября.

Компания указала своим иностранным партнером МИА "Россия сегодня", в структуру которое входит Sputnik. Restor не раскрыл источник своего финансирования. Согласно документам, которые приводят "Открытые медиа", Restor получала от "России сегодня" по 30 тысяч долларов в месяц за трансляцию FM-сигнала.

Министерство юстиции Соединенных Штатов 14 ноября обнародовало данные о регистрации американского подразделения телеканала RT. 15 ноября Государственная дума России единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым иностранным агентам. В этот же день Министерство юстиции России направило Радио Свобода и нескольким другим проектам корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возможных ограничениях в работе.

В заявлении Радио Свободная Европа/Радио Свобода подчеркивается, что условия работы российских журналистов в США и американских – в России существенно различаются. Журналисты нашей медиакорпорации в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений, указано в заявлении. Кроме того, телеканал RT распространяет свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям. С 2012 года вследствие изменения российского законодательства Радио Свобода вынуждено было прекратить радиовещание в Москве.

С критикой законопроекта о СМИ-"иностранных агентах" выступили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и международные правозащитные организации.