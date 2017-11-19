Трамп обсудил с президентом Франции ситуацию в Ливане и Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону в субботу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Ливане и Сирии. Оба президента согласились с необходимостью сотрудничать с союзниками в борьбе с дестабилизирующей деятельностью "Хезболлы" и Ирана в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл во Францию из Саудовской Аравии для переговоров с президентом Макроном, который пытается урегулировать кризис в Ливане. В пятницу Макрон заявил, что будет рад приветствовать Харири в Париже в качестве премьер-министра Ливана и ожидает его возвращения в Бейрут в ближайшие дни.

Макрон пытается посредничать для решения политического кризиса в Ливане, который вызван конфликтом между проиранскими и просаудовскими группировками. 4 ноября Харири объявил о своей отставке, когда находился в Саудовской Аравии. Однако президент Ливана отказался принять её и обвинил саудовские власти в попытке задержать Харири против его воли.