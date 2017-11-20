Слез с лошади, сел на пенек

Открытый 18 ноября в аннексированном Россией Крыму памятник императору Александру III работы Андрея Ковальчука сразу же подвергся критике за искажение исторических фактов. Главный объект критики – горизонтальная стела, на рельефе которой изображены достижения эпохи российского самодержца. Памятник царю привлек к себе особое внимание в связи с выступлением на его открытии президента Владимира Путина, специально прилетевшего в Крым. Монумент установлен рядом с Ливадийским дворцом, где император скончался в 1894 году.

В октябре после вручения награды "Учитель года" Путин, общаясь с приглашенными в Кремль учителями, назвал Александра III "выдающимся деятелем" российской истории, "строителем нашего государства". Вопрос о "ключевом деятеле" в истории России Путину задал лауреат премии "Учитель года" Илья Демаков.

В ходе дискуссии о новом памятнике монарху пользователи "Живого журнала" собрали те "увековеченные в камне" достижения российского государства, к которым сам Александр III имел либо малое отношение, либо никакого. Многие из символов на стеле связаны с вехами, датированными периодом царствования его отца – Александра II.

Агентство ТАСС так описывало изображения на стеле памятника: "Создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие".

Критики памятника указывают, что писатель Федор Достоевский умер за три месяца до того, как Александр III взошел на престол, в январе 1881 года. Третьяковская галерея была основана еще в 1856 году – это общеизвестный факт, указанный на официальном сайте "Третьяковки". Официальная дата основания Исторического музея – 1872 год. Пользователи указывают, что самолет Можайского разрабатывался еще с 1870-х, а при Александре III так и не взлетел. Открытие самого знаменитого периодического закона химиком Дмитрием Менделеевым датируется 1869 годом. Пользователи также отмечают недостаток свидетельств о том, что известную фразу о "двух союзниках" России – "армии и флоте" – император действительно произносил. Именно эти слова выбиты на постаменте памятника: "У России есть только два союзника – её армия и флот".

Те свободы, которые допустил Александр II, при Александре III были свернуты

Многие комментаторы отмечают и сходство нового памятника со знаменитым памятником Александру III, который стоял на Знаменской площади (ныне площади Восстания) в центре Петербурга напротив Московского вокзала. Памятник был убран во двор Русского музея после Октябрьской революции, а потом установлен напротив Мраморного дворца, где и остается по сей день.

Почему образ Александра III показался привлекательным Владимиру Путину? На эту тему рассуждает историк, профессор Европейского Университета в Петербурге Иван Курилла.

– Почему, по вашему мнению, Александр III для Владимира Путин вдруг стал любимым царем, предпочтительным историческим персонажем? Какие параллели он пытается провести со своим правлением, если, конечно, пытается?

– Речь не только об Александре III. В последние годы мы видим, как в области установки памятников совершен поворот к царям. Появились памятники таким персонажам, как, к примеру, Иван Грозный. Этот памятник стоит в Калуге, и может быть, это не московская, а местная инициатива. У стен Кремля стоит памятник князю Владимиру, если пройтись по Александровскому саду около Кремля, то он за последние годы претерпел очень радикальные изменения. Там стоят памятники Александру Первому, патриархам… То есть такая монархически-православная коммеморация стала довлеть в последние годы, идея ставить памятники монархам в большом количестве продвигается центральной властью. И вот появился еще памятник Ивану Третьему – странный, как персонаж фэнтези, с орлом на посохе.

Про это давно говорят. Россия все больше напоминает феодальное государство, теперь еще и монархическое

Про это давно говорят. Россия все больше напоминает феодальное государство, теперь еще и монархическое. Но Александр III занимает особое место. И такой человек, который угадывает в этом смысле движение власти, как Никита Михалков, еще со времен, кажется, "Сибирского цирюльника", где он сам сыграл Александра III, активно продвигал, пропагандировал образ Александра III как "лучшего царя". Вот сейчас центральная власть, видимо, согласилась с теми доводами, которые тогда приводил Михалков. Мифология, которая вокруг Александра III существует, видимо, очень хорошо ложится на сегодняшнее представление о власти – о мудром монархе, при котором страна не воевала. Вот эта фраза, которую Александру Третьему приписывают, которую высекли на памятнике, что "у России два союзника – армия и флот", видимо, является квинтэссенцией... Многие сомневаются, что император эту фразу на самом деле говорил – я не берусь оценивать ее на аутентичность. Но, видимо, чуть ли не ради одной этой фразы Александра III сейчас прославляют. Потому что сегодняшняя Россия лишилась всех остальных серьезных союзников и теперь, наверное, полагается только на собственные силы. Хотя как раз при Александре III было по-другому. Неизвестно, точно ли он говорил эту фразу, но то, что при нем Россия активно занималась европейской политикой, налаживала союзы – это исторический факт. Скорее всего, образ Александра продвигается сейчас как образ "мудрого царя" и одновременно царя, при котором случилась контрреформа. Это период, когда все либералы и революционеры предыдущей эпохи, эпохи Александра II, оказались сосланными в Сибирь. Это то время, когда воцарилась реакция. Те свободы, которые допустил Александр II, были свернуты. Это как раз во времена Александра III по Сибири путешествовал Джордж Кеннан-старший, американец, и потом написал, что "все лучшие люди России оказались в Сибири". Это тоже, наверное, в каком-то смысле сидит в подсознании нынешней власти.

Александр III "заморозил" общество. Но "заморозил" и творческие возможности страны

​– Все-таки Александр III правил относительно недолго. После него к власти пришел Николай II, и все в России полетело кувырком. Получается, что каких-то основ, твердой государственности Александр III не заложил?

– Я бы не стал тут проводить прямую и причинно-следственную связь искать между тем, что полетело кувырком при Николае, и тем, как правил Александр III. Но очевидно, что Россия пропустила какой-то момент, когда реформы могли бы предотвратить революцию. Ведь говорили (есть такая полулегенда, но тоже основанная на некоторых источниках) о том, что Александра II убили за короткое время перед тем, как он якобы собирался подписать указ о введении конституционного правления. Такой проект, во всяком случае, обсуждали. Потом пришел Александр III, и все эти проекты были отодвинуты далеко. Россия вернулась к жесткому правлению, при котором все "заигрывания" императора с либеральной общественностью, земством, самоуправлением оказались свернуты либо полностью, либо частично. Таким образом, Россия вместо того, чтобы модернизировать государственное управление, приводить его в соответствие с современной эпохой, попыталась заморозить то, что было "по заветам предков", то, как правили Романовы за 100 лет до этого. Это, наверное, и привело к революции, привело к тому, что к моменту, когда кризис прорвался в революционные события, оказалось, что государство к этому не готово. Конечно, нельзя полностью считать, что в этом виноват Александр III, но каких-то реформ не хватило, в том числе при Александре III. Тем не менее, миф о государе, правящем страной, в которой ничего революционного не случается, которая не воюет, миф о сильной самодержавной власти, которая справляется с внутренними и внешними вызовами без применения армии, силы, – это то, что привлекает нынешнюю власть. С другой стороны, достижений особенных за это время мы тоже не знаем. Достижения, которые на памятнике указаны, как уже разобрали многие люди, относятся либо к предшествующему правлению, либо к последующему, но в общем никак с Александром III не связаны. Да, заморозил общество, подморозил. Подмораживание, как обычно, оказалось не только полезным для тогдашнего государства, но и вредным для состояния общества. То есть заморозили и творческие возможности страны.

– Что связывало Александра III с Крымом, кроме того что он любил там отдыхать и там умер? Я задумываюсь о том, что существовал памятник Александру III, стоявший в центре Петербурга на Знаменской площади. Сейчас он стоит у Мраморного дворца в Петербурге. Может быть, легче было этот памятник вытащить на видное место?

Вместо памятника примирению открыли памятник Александру III

– Ну, нет, зачем же. Кто-то тоже заметил, что нынешний памятник фактически повторяет памятник Павла Трубецкого, который вы вспомнили. Но только без лошади. Если вместо лошади поставить пенек, то в общем тот же самый Александр и получится. Но про Крым – это отдельная история. Потому что на протяжении нескольких месяцев шли разговоры о том, что к юбилею революции в Крыму будет открыт другой памятник. Что Путин приедет на открытие памятника примирению, который как-то должен был символизировать примирение после революции и гражданской войны – такое символическое завершение 100-летнего цикла, который начался с революции. Но против этого памятника неожиданно возникли сильные протесты в Севастополе, в Крыму. Левые довольно сильно протестовали против такого – мол, с кем примиряться? И памятник этот так и не был открыт, может быть, и не будет. Тем не менее, сама по себе, видимо, идея того, что Путин приедет в Крым в ноябре и будет открывать памятник, сохранилась. Но вот вместо памятника примирению открыли памятник Александру III, что в своем роде тоже символично, – заключает историк Иван Курилла.

Скульптор Андрей Ковальчук претензии к памятнику отвергает и заявляет, что не будет ничего менять. Он настаивает, что его произведение "соответствует исторической правде" и что он "советовался с историками", а также "черпал сведения из вышедшей в 2016 году в серии "Жизнь замечательных людей" книги историка Александра Мясникова.

В частности, отвечая тем, кто указал, что изображенный на памятнике Федор Достоевский умер еще до коронации Александра III, Ковальчук заявляет, что "еще будучи цесаревичем, Александр, во-первых, покровительствовал Федору Михайловичу, и (во-вторых) на него творчество Достоевского оказало огромное влияние. Формирование личности Александра невозможно без Достоевского". "Есть исторические вопросы, а это художественное произведение. Поэтому я ничего не собираюсь менять, я считаю, что абсолютно за все я могу дать ответ", – заявил Ковальчук в эфире телеканала "Россия 24".