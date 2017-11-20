В Архангельске похищена единственная табличка "Последнего адреса"

В Архангельске украдена единственная в городе табличка проекта "Последний адрес", установленная в память о расстрелянном рабочем Игнатии Безсонове.

Как сообщил у себя в Фейсбуке координатор "Последнего адреса" Дмитрий Козлов, похищение произошло в субботу. Кто именно снял табличку, активист не знает, но подчеркивает, что ранее демонтировать ее требовали участники движения "Суть времени".

Мемориальная табличка памяти Игнатия Безсонова, расстрелянного 9 января 1938 года по обвинению в контрреволюционной деятельности, была установлена в Архангельске в июне этого года. В августе Дмитрия Козлова оштрафовали, обвинив активиста "Последнего адреса" в подаче неверно составленного уведомления об установке мемориального знака, сообщает портал 29.ru.

Целью проекта "Последний адрес" – назвать, насколько это возможно, имена тех жертв сталинских репрессий, которые до сих пор не названы.