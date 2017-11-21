В Кремле назвали "травлей" критику в адрес школьника Десятниченко

В Кремле не увидели пропаганды нацизма в словах школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выступил в Бундестаге с речью о немцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. "Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал критику в адрес школьника "экзальтированной травлей".

Десятиклассник Николай Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Школьник отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, "хотели жить мирно и не желали воевать". Он выразил надежду, что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".

Слова Десятниченко о могилах "невинно погибших" немцев вызвали критику в социальных сетях. В Госдуме потребовали проверить слова школьника на нарушение закона о реабилитации нацизма.

Десятниченко начали поступать угрозы. Его оскорбляют, обзывают и обещают "встретить", сообщила мать школьника. Она отметила, что ее сын готовил для выступления в Бундестаге речь на 7-8 минут, однако из-за регламента ее сократили до двух минут, что привело к "неправильному понимаю всего доклада".