Евросоюз ввел санкции в отношении "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова. Причиной для этого стало то, что Овсянников выступал в поддержку аннексии Крыма и в качестве подконтрольного Кремлю главы Севастополя "работал над интеграцией" полуострова в Россию.

Член партии "Единая Россия" Дмитрий Овсянников – уроженец Омска. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя 28 июля – по указу президента России Владимира Путина. В сентябре Овсянников победил на проведенных российскими властями выборах в аннексированном регионе, набрав более 70 процентов голосов.

В санкционный список Евросоюза из-за аннексии Крыма входят 150 физических и 38 юридических лиц. Их активы в европейских странах заморожены, а им самим запрещен въезд на территорию ЕС. 14 сентября Евросоюз продлил действе ограничительных мер до марта 2018 года.