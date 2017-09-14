Нашествие в "Зарядье". Эфир в 21:05

Парк "Зарядье" поменял режим работы из-за вандалов. Администрация туристического комплекса подсчитывает ущерб, нанесенный посетителями в первые дни работы. Сумма пока не называется, но уже известно, что помимо архитектурных конструкций были повреждены или украдены около 10 тысяч ценных растений, в том числе занесенных в Красную книгу. На возведение парка "Зарядье" потрачено, по разным оценкам, от 14 до 25 миллиардов бюджетных рублей.

В программе принимают участие: москвовед, историк архитектуры Алексей Клименко, публицист Искандер Кузеев, архитектор Евгений Асс и координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов.

Ведущий – Мумин Шакиров