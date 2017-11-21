Москалькова просит проверить данные о задержаниях за алкоголь в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала проверить информацию о принудительном удержании в спортзале нескольких жителей, которых подозревают в употреблении алкоголя и наркотиков. Запрос направлен чеченскому омбудсмену Нурди Нухажиеву, передает "Интерфакс".

В пресс-службе главы Чечни, в свою очередь, настаивают, что в республике проходят плановые мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя и наркотиков. Сообщения о незаконном удержании людей в спортзале пресс-секретарь Рамзана Кадырова назвал "не соответствующими действительности".

Накануне издание "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода) сообщило, что житель села Самашки задержан за употребление алкоголя и помещен в спортзал, где уже находятся несколько человек. 18 ноября сообщалось о задержании и пытках нескольких жителей села Кенхи, которых заподозрили в употреблении наркотиков.