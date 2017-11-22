Джабраилова оштрафовали на полмиллиона рублей за стрельбу в отеле

Тверской суд Москвы в среду оштрафовал на полмиллиона рублей бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации от Чечни Умара Джабраилова. Он признан виновным в хулиганстве за стрельбу в московском отеле.

В конце октября Джабраилову назначили штраф в 4 тысячи рублей за употребление наркотиков.

Умар Джабраилов был задержан в конце августа в отеле в центре Москвы после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, позже его отпустили под подписку о невыезде. Он назвал происшествие "досадной оплошностью".

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.