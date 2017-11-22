"Новая Газета": в Луганске арестованы сотрудники прокуратуры "ЛНР"

В подконтрольном сепаратистам Луганске здание прокуратуры так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") взяли штурмом вооруженные люди, которые накануне заблокировали ряд административных зданий города. Как сообщает "Новая газета", в результате были арестованы генеральный прокурор ЛНР Виталий Подобрый и военный прокурор Сергей Разно. По данным издания, остальных сотрудников прокуратуры отпустили.

В штурме участвовал спецназ вооруженных сепаратистов Донецкой народной республики ("ДНР"), а также сотрудники Министерства внутренних дел "ЛНР". Глава этого ведомства Игорь Корнет ранее был уволен с должности лидером сепаратистов Игорем Плотницким, но отказался покидать пост. Сообщалась, что он требовал выдать ему главного прокурора, военного прокурора и их заместителей.

Во вторник днем стало известно, что вооруженные люди без опознавательных знаков заблокировали доступ к административным зданиями "ЛНР". Плотницкий приказал неизвестным покинуть город, однако они отказались выполнять его требование. ​Вечером в Луганск вошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Журналист Bellingcat Арик Толер сообщил, что в них находятся вооруженные сепаратисты из "ДНР".

Происходящее в Луганске связывают с конфликтом Плотницкого с Игорем Корнетом. Издание РБК накануне со ссылкой на источник в Кремле писало, что Москва поддерживает Корнета. Игорь Плотницкий назвал действия главы МВД преступлением и заявил о попытке "государственного переворота".