Уважайте вашу Конституцию!

26 ноября в Москве состоится Всероссийский съезд в защиту прав человека. Съезд созван по решению Правозащитного совета России, в оргкомитет которого входят руководители наиболее известных правозащитных организаций. В центре внимания правозащитников будут несколько важных и актуальных для российского общества проблем. Среди них нарушения прав человека правоохранительными органами, давление на независимые СМИ, цензура и государственная пропаганда, монополизация властью информационной сферы, нарушения социальных и трудовых прав граждан, отсутствие эффективной судебной защиты. Один из инициаторов съезда Лев Пономарев рассказал Радио Свобода о том, почему сегодня правозащитное сообщество решило созвать съезд:

Жить в такой атмосфере дальше нельзя, и именно это стало толчком к проведению съезда

​– Мы видим, что чем ближе президентские выборы, тем более оголтелой становится официальная пропаганда, она все больше и больше разжигает ненависть, и мы каждый день видим наглядные примеры разжигания этой ненависти, вражды внутри российского общества. А ненависть и вражда – это, конечно, прежде всего нарушение прав гражданина и человека. Недавний нелепый случай со школьником из Нижнего Уренгоя лишний раз показывает, как вся наша пропагандистская машина и депутатская вертикаль "Единой России" заточены на ненависть. Они накинулись на этого парня. И ему крупно повезло, что, оказалось, Путин в свое время говорил похожие слова, тут же был дан отбой. Возникает вопрос: если раньше Путин вмешивался в каждый случай экономического беспорядка в стране: приезжал в Пикалево, разрешал конфликт, решал вопросы строительства детской площадки и закрытия мусорного полигона недалеко от Москвы, то теперь он должен комментировать каждый донос? И чтобы все доносы проходили через аппарат администрации президента? Жить в такой атмосфере дальше нельзя, и именно это стало толчком к проведению съезда.

Обратите внимание, это не съезд правозащитников, а съезд в защиту прав человека! Мы фактически призываем создать такое широкое гражданское движение в защиту конституции. Прежде всего речь идет о первых трех главах конституции – вторая глава конституции защищает права граждан, а первая и третья, они конституируют основные правила устройства нашего государства. Оно устроено как демократическое федеративное государство.

– Судя по всему, во власти, в частности законодательной, есть идея подправить конституцию.

– Я считаю, что должно быть четкое понимание – конечно, в конституции есть главы, которые и я был бы готов слегка изменить. Это глава, которая говорит о полномочиях президента Российской Федерации. У нас сейчас слишком жесткая президентская республика. Но совершенно очевидно, что те люди, которые говорят об изменении конституции, о конституционном совещании, имеют в виду именно вторую главу конституции, которая гарантирует права гражданина, защищает его от государства. Именно это не устраивает всех гонителей защиты прав человека, гонителей оппозиции, и именно поэтому мы говорим, что мы выступаем в защиту конституции. Уважайте нашу и вашу конституцию!

– Это очень похоже на лозунг советских диссидентов и правозащитников...

– Да, но там они говорили определенно: "Уважайте вашу конституцию!" Потому что Конституция СССР не была конституцией тех правозащитников. Но даже в той советской конституции, хоть и декларативно, были прописаны некие демократические правила, защищающие права граждан. Потому что в советское время, даже в сталинский период – СССР хотел быть уважаемым в мире, хотел быть участником международных сообществ, хотел, чтобы его там принимали, хотел быть рукопожатным. Тем не менее, нормы конституции, защищенные второй главой конституции, не выполняются. Именно об этом мы и будем говорить.

– В России сегодня есть Совет по правам человека при президенте. Будут ли участвовать в работе съезда его члены?

Мы неоднократно слышали, что в этой стране, надеяться можно только на "иностранных агентов".

– Сам наш съезд будет проходить в виде такого пленарного собрания, в виде панелей с разными наименованиями, и модераторами многих панелей являются члены Совета по правам человека при президенте. Глава Совета Михаил Александрович Федотов будет выступать с приветствием к съезду.

– Федотов – один из авторов закона о СМИ. В свете нового закона о СМИ – иностранных агентах будут ли выступления, посвященные этой теме?

– Конечно! У нас есть панель "Защита свободы слова", ее модератор Станислав Кучер. В дискуссии примут участие Леонид Никитинский, Александр Рыклин и Игорь Яковенко, и я думаю, что на этой панели будет много сказано и по поводу последней инициативы – признания СМИ, в том числе и Радио Свобода, иностранными агентами, будет отмечена несимметричность этого ответа. И в резолюции, скорее всего, будет требование к президенту не подписывать этот закон, – сказал правозащитник, глава движения "За права человека" Лев Пономарев.

Закон о СМИ – иностранных агентах еще не вступил в силу, правозащитные организации в России уже несколько лет живут с этим клеймом. Фонд "Общественный вердикт", который оказывает правовую помощь тем, кто пострадал от неправомерных действий правоохранительных органов, одним из первых попал в список иностранных агентов. Глава фонда Наталья Таубина говорит, что ярлык иностранного агента не уменьшил количество обращений в организацию:

– Если говорить именно о людях, которые обращаются к нам за помощью, в чьих интересах мы выступаем в судах, работаем на этапе расследования должностных преступлений, для них этот ярлык не играет никакой роли, им важна профессиональная качественная помощь. И мы не наблюдаем, чтобы к нам, так скажем, сократился поток обращений или люди стали бояться к нам обращаться и на нас навесили этот ярлык. Жалоб так же много, и мы продолжаем получать, в том числе и благодарности от людей за ту помощь, за ту поддержку, которую мы оказываем. И мы неоднократно слышали, что в этой стране, наверное, надеяться можно только на "иностранных агентов".

– И сейчас аналогичный закон принят в отношении СМИ. Существование СМИ в таких условиях – это затруднит как-то работу правозащитных организаций? Или это ничего не изменит?

– Мне кажется, что это скорее вопрос о том, насколько СМИ сами готовы в таких условиях работать, поскольку вот тот опыт применения закона об иностранных агентах уже практически в течение пяти последних лет показывает, что, с одной стороны, это серьезный рычаг давления на гражданские организации, не только на правозащитные организации, как финансовый, так и имиджевый рычаг давления, но очень многое зависит от самих организаций, от людей, работающих в организациях, от их готовности продолжать работать, помогать людям, в том числе и в этих условиях прессинга. А законы, и тот, который применяется к НКО, и вот этот свежий, про СМИ, они, безусловно, находятся в противоречии с нашей конституцией, с международными стандартами. Ну, и моя позиция, что они должны быть отменены, и они ужасны по своей юридической технике, понять в них мало что можно и сложно с юридической точки зрения.

– В свете того, что сейчас происходит, насколько важно собрание правозащитного сообщества?

– Именно из-за того, что данное мероприятие кажется нам крайне важным, оргкомитет и правозащитный совет приняли решение о созыве такого съезда, поскольку мы видим в России серьезные проблемы с отступлением от принципов соблюдения прав человека, от всех международных стандартов или же от того, что написано в нашей конституции, и нам представляется крайне важным собрать представителей гражданских организаций, гражданских активистов с тем чтобы обсудить текущую ситуацию, какие обязательства гражданское общество готово на себя брать по соблюдению, по обеспечению, по содействию соблюдению прав человека, и какие с нашей стороны требования к органам власти в контексте обеспечения соблюдения прав человека в нашей стране.

– Как мы видим, органы власти не очень прислушиваются даже к Правозащитному президентскому совету. В данном случае позиция правозащитного сообщества в России заключается в формуле: делай что должно, и будь что будет?

– Трудно говорить о позиции всего правозащитного сообщества, поскольку мы разные, и в этом наша сила, как мне кажется. У отдельных организаций или даже активистов могут быть разные позиции. Моя позиция заключается, скорее, в другой формуле: вода камень точит. То есть важно заниматься тем делом, которым ты считаешь правильным и важным в данный момент заниматься, чтобы менять ситуацию к лучшему, к большему соблюдению прав человека. Возможно, мы реалисты и понимаем, что за короткие сроки добиться полномасштабного соблюдения прав человека невозможно, но каждое наше действие, каждая наша победа в судах приближает тот день, когда все-таки в нашей стране ситуация с правами человека изменится к лучшему, – заключает Наталья Таубина.