Отменен отказ суда принять жалобу по делу о нападении на Навального

Мосгорсуд отменил решение Симоновского суда, отказавшегося рассматривать жалобу на бездействие следствия по делу о нападении на оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Защита Навального настаивает, что дознаватель в мае этого года отказался признать Навального потерпевшим, приобщить к делу адвокатский ордер и работать с представителем защиты. Суд отказался принять жалобу на действия следствия. Адвокат оппозиционера считает, что дознаватель саботирует расследование.

Алексея Навального облили зеленкой 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Политик получил сильный химический ожог глаза. Позже ему прооперировали глаз в Испании. 4 мая было возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Полиция несколько раз приостанавливала его расследование.

Сам Навальный подчеркивает, что его сторонники опознали по видеозаписи с камер наблюдения членов прокремлевской группировки SERB Александра Петрунько и Алексея Кулакова.