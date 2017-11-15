Навальный пожаловался в прокуратуру на сотрудников Центра "Э"

Оппозиционер Алексей Навальный потребовал проверить на причастность к нападению на него сотрудников Центра "Э" (Центра по противодействию экстремизму МВД России). Соответствующую жалобу в прокуратуру направил адвокат политика Вадим Кобзев.

27 апреля Алексея Навального облили зеленкой у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Политик получил химический ожог глаза. Ему потребовалась операция.

Сторонники оппозиционера опознали нападавших по записям с камер видеонаблюдения. Ими оказались активисты радикального движения SERB, известного нападениями на гражданских активистов и погромами мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова. Полиция, несмотря на предоставленные сведения о преступниках, отказалась возбуждать уголовное дело о нападении на Навального.

14 ноября стало известно, что деятельность группировки SERB, предположительно, курировали сотрудники Центра "Э", в частности, майор полиции Алексей Окопный. По данным телеканала "Дождь", именно с Центром "Э" активисты SERB согласовывали свои действия.

"Лично у меня нет никаких сомнений, что так и есть. Эти нападения заказывает и финансирует Центр "Э", – написал Навальный в своем блоге. Он также предположил, что Центр "Э", в свою очередь, получает "базовые указания из Кремля".