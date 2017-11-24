Судья КС против запрета участвовать в выборах с условным сроком

Судья российского Конституционного суда Константин Арановский выступил против запрета на участие в выборах для граждан, осужденных условно по тяжкой статье. Его особое мнение было опубликовано на сайте суда накануне.

Поводом послужила отклоненная Конституционным судом жалоба бывшего главы муниципального образования Брянской области Сергея Казакова. Его осудили условно по делу о взятке в 2008 году. Казаков не смог баллотироваться на выборах в 2014 и 2015 годов из-за десятилетнего срока действия запрета.

По мнению Константина Арановского, сам факт решения об условном наказании уже указывает на ограниченную тяжесть преступления. Ограничение избирательного права судья считает "повышенным" требованием к осужденному.

Норма, запрещающая участие в выборах гражданам, условно осужденным по тяжким статьям, распространяется, в частности, на оппозиционного политика Алексея Навального. Власти неоднократно подчеркивали, что приговор по делу "Кировлеса" лишает его права участвовать в президентских выборах 2018 года. Сам оппозиционер продолжает свою предвыборную кампанию и настаивает, что его выдвижение законно.