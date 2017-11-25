Пустой "брюссельский кейс" для Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко, вопреки ожиданиям, не поехал в Брюссель на саммит "Восточного партнерства", хотя получил личное приглашение от руководства ЕС. Делегацию Белоруссии возглавлял министр иностранных дел Владимир Макей.

Ответ на приглашение посетить Брюссель Лукашенко дал только за три дня до начала форума, направлено оно было в Минск еще в начале октября. О том, почему белорусский лидер отказался ехать на саммит Восточного партнерства рассуждает обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст.

- Приблизительно полтора месяца назад мы с вами говорили о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил прямое приглашение от Евросоюза участвовать в саммите "Восточного партнерства". Однако на саммит он не приехал, хотя в странах ЕС не бывал уже довольно давно. Можно ли это рассматривать как некий демарш?

- Как некий демарш - безусловно, можно. И тут интересно, демарш против чего именно. Один из важнейших факторов - это позиция России. Не то, чтобы Россия Белоруссии или кому бы то ни было совершенно категорически запрещала участвовать в проекте "Восточное партнерство". Тем не менее, ее в целом негативное отношение ни для кого не секрет. Это следует из заявлений на этот счет и министра Лаврова, и премьера Медведева, и многих-многих других официальных представителей России.

В России "Восточное партнерство" рассматривается как некий способ подрыва позиции Москвы, способ вырвать из сферы ее влияния постсоветские страны. Еще раз повторяю, Россия применяет разные способы. Какие способы она применяла в Украине - известно. С другой стороны, например, президент Армении Серж Саргсян на саммиты "Восточного партнерства" ездил и сейчас тоже поехал, притом что Армения - и политический, и военный союзник России. Тем не менее, общий негативный фон есть. Если бы Лукашенко поехал в ООН просто посмотреть красоты Нью-Йорка, то Россия бы ничего не имела против. С Брюсселем ситуация немножко другая. Кроме того, при подготовке к саммиту выяснилось, что "белорусский кейс" этого саммита пустой. Есть пара вопросов, в решении которых Беларусь была бы заинтересована. Например, в снижении цен на визы. Беларусь имеет наихудшие условия получения виз. И не только в сравнении с Украиной, с Грузией, у которых вообще безвиз. В Белоруссии самые дорогие визы. Белорусы платят 60 евро.

- А обычно сколько платят за визы в постсоветских странах?

- В России - 35 евро, в Узбекистане - 35, в Азербайджане - 35. Это страны отнюдь не самые демократические в мире, но тем не менее. Дело в том, что в 1996 году в Беларуси Лукашенко провел конституционный референдум. Запад этот референдум осудил и не признал его результаты. И в результате стандартное на тот момент соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривало визы за 35 евро, не было ратифицировано. Ситуация сложилась абсурдная: общие рамки отношений Белоруссии и ЕС сейчас - это договор между Советским Союзом и еще Европейским экономическим сообществом от 1989 года! Беларусь и объединенная Европа живут фактически по законам "холодной войны". Тем не менее, предложений заключить новое соглашение не прозвучало. Были разговоры, что, может быть, состоится встреча Лукашенко с Меркель. Но Меркель сейчас, в общем, не до Лукашенко. Да и среди других западных лидеров особенно желающих пожимать Лукашенко руку не было.А так - ну, пригласили и пригласили.

- Но ведь у Лукашенко в случае приезда все-таки была возможность установить новые контакты, продвинуться в решении проблем, о которых вы упомянули…

​- Решения саммитов готовятся заранее, проект итоговой резолюции уже давно "гулял", так что уже было понятно, что Лукашенко уедет ни с чем. Не факт, что Лукашенко решил не ехать сразу, как его пригласили. Возможно, какие-то переговоры о том, что его ждет, на что он может рассчитывать в Брюсселе, в течение этих полутора месяцев шли. Но результат оказался, как в известной повести Лермонтова: "когда дым рассеялся, Грушницкого на краю обрыва не было". Вот когда Александр Григорьевич увидел, что ему особо, кроме самого факта визита ничего не светит, то российский фактор возобладал. В Москве ему все равно бы сказали "фэ". Тут даже дело не в том, что это "фэ" само по себе весомо. Вот если бы его можно было чем-то уравновесить, в своих глазах, в глазах своего народа, в глазах своей элиты, в глазах той же России, то тогда, скорее всего, визит бы состоялся. Ну, а раз оказалось, что нечем, поехал министр Макей.

​- То, что Москва будет косо смотреть на возможный визит Лукашенко в Брюссель, мы обсуждали и в прошлый раз. За это время произошло что-то в российско-белорусских отношениях, что в еще большей степени заставило Лукашенко задуматься о целесообразности поездки в Брюссель, а затем от нее отказаться?

- По-моему, нет. Некоторые считают, что вот такой шумный, громкий арест украинского шпиона (в кавычках или без кавычек) в Беларуси был каким-то камешком на этих весах - ехать, не ехать. Но я сомневаюсь. Уже было определено, что он не поедет. Ну и есть еще есть одно "красивое" совпадение - через неделю в Минск приезжает Путин, приезжает на саммит ОДКБ. Может быть, Лукашенко не хотелось такого совмещения - только что был в Брюсселе у "врагов России", а тут показывает, что он друг России. Так вот, давайте определитесь, Александр Григорьевич, у вас кто друзья? Если бы этот саммит ОДКБ был через два месяца, то это не было бы проблемой. Но когда два таких разных саммита происходят почти одновременно, особенно, когда Лукашенко хозяин саммита ОДКБ, то президент Белоруссии, скорее всего сказал себе: "Ай, лучше не поеду, спокойнее будет", - полагает Юрий Дракохруст.

В итоговой декларации саммита по поводу отношений с Минском записано следующее: "Саммит приветствует взаимодействие с Беларусью, которое стало более комплексным, включая работу Координационной группы" ЕС-Беларусь ", диалог о правах человека и диалог о торговле".

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Идея проекта была представлена министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским при участии Швеции на Совете ЕС по общим вопросам и внешним связям 26 мая 2008 года, первый саммит прошел в 2009 году в Праге. Предыдущий саммит Восточного партнерства состоялся в мае 2015 года в Риге.