В Петербурге сократили расходы больниц в пользу объектов РПЦ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект городского бюджета на 2018 год. Поправки оппозиционных фракций парламентское большинство отклонило. Поправку "Единой России", в рамках которой депутаты могли перераспределить по своему усмотрению 3 миллиарда рублей, приняли.

Депутаты на 80 миллионов рублей уменьшили расходы на покупку оборудования и материалов для больниц. В то же время религиозные организации получат еще 112 миллионов рублей на сохранение объектов культурного наследия, которыми они владеют. 65 миллионов рублей дополнительно выделены парламентской газете; за год эта статья расходов выросла более чем на четверть. На 9 миллионов рублей больше получит и депутатская столовая в Мариинском дворце, сообщает 78.ru.

Также была принята поправка губернатора, предполагающая выделение еще 250 миллионов рублей на стадион "Зенит-Арена". Строительство стадиона продолжается уже более десяти лет, его стоимость превысила 40 миллиардов рублей. В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что не менее 30 миллиардов рублей из этой суммы были украдены.