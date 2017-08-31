Завершение ремонта "Зенит-Арены" отложили на неопределенный срок

Завершение ремонта протекающей крыши на стадионе "Крестовский" ("Зенит-Арена") в Санкт-Петербурге отложили на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает Rambler News Service. Агентство отмечает, что компания "Метрострой" должна была закончить ремонт еще 15 августа, однако строители сорвали сроки выполнения работ. В "Метрострое" объясняют это сложностью самой конструкции раздвижной крыши. Когда закончится ремонт, неизвестно.

Строительство "Зенит-Арены" началось в 2007 году. Изначально стоимость стадиона составляла 7 миллиардов рублей, однако вместо этого были потрачены около 50 миллиардов. В Фонде борьбы с коррупцией утверждают, что не менее 30 миллиардов рублей из этой суммы были украдены. Оппозиционер Алексей Навальный отмечает, что строительство "Зенит-Арены" курировал лично президент России Владимир Путин.

В апреле 2017 года стадион на Крестовском острове был открыт. Во время первого матча футболисты жаловались на плохое качество поля, позднее оно было заменено. Крыша стадиона до сих пор протекает. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на прошлой неделе заявил, что это якобы происходит из-за бакланов. Птицы, по словам чиновника, клювами разрушают светоотражающую пленку, которая должна защищать от протеканий.