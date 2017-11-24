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Суд оставил в силе приговор казанскому активисту за посты "ВКонтакте"

Данис Сафаргали в суде

Суд в Казани в пятницу утвердил приговор лидеру "Татарского патриотического фронта Алтын Урда" Данису Сафаргали, осуждённому на три года по обвинению в возбуждении ненависти и вражды по признаку национальности, а также в хулиганстве. Об этом сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова.

Апелляцию защиты суд отклонил. Адвокат просила полностью оправдать осуждённого. Обвинительный приговор был вынесен 31 августа.

Данис Сафаргали был помещен в следственный изолятор по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме.

По версии следствия, в 15 записях в соцсети "ВКонтакте", размещенных в период с 2014 по 2016 годы, Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.

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