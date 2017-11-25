Медаль "сепаратистская"; 2,25 карата

"Государственные награды" российских регионов, республиканское "гражданство", собственные региональные армии, этнические батальоны… Кремль делает вид, что не замечает этих странных "забав" национальных автономий.

Когда в 2014 году проходил референдум о независимости Шотландии, в Москве с трудом скрывали, что приветствовали бы отделение Шотландии от Великобритании. Схожая ситуация была недавно и в связи с референдумом в Каталонии. Не случайно в Европейском Союзе обвиняли Кремль в негласной поддержке каталонского сепаратизма, а министр обороны Испании заявила, что российские тролли намеренно искажают новости из Каталонии. Москва давно и на регулярной основе проводит международные съезды сепаратистов со всего мира. Но ведь, казалось, для самой российской власти это равносильно открытию ящика Пандоры: проблема сепаратизма и возможной сецессии ряда регионов предельно остра в России. Об этом свидетельствует хотя бы подписанный Владимиром Путиным 28 декабря 2013 года Федеральный закон № 433-ФЗ, дополнивший Уголовный кодекс новой статьей, 280-1, которая ввела уголовную ответственность даже за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Впрочем, ящик Пандоры открыли давно. Например, признав в 2008 году "независимость" Абхазии и Южной Осетии. Для целого ряда российских субъектов федерации это тут же стало поводом спросить: "Почему Абхазии, Южной Осетии и даже Косово можно реализовать "право наций на самоопределение", а нам – нельзя?" Именно так и сказал тогда экс-президент Ингушетии Руслан Аушев: "С Чечней воевали из-за чего? Столько сил Чечня потратила, стремясь получить независимость. Сказали: нет, и забудьте даже это слово. А почему тогда Южной Осетии можно? Очень серьезный прецедент появился на Кавказе. Я понимаю еще – Абхазия, там выход к морю. А Южная Осетия? Какое это государство? Смешно об этом говорить! Чечня имеет границы, другие республики имеют внешние границы. А что есть у Южной Осетии?" [Коммерсант-Власть, 2008, № 47] .

Затем были Крым и Донбасс, где местные сепаратисты под руководством откомандированных туда Москвой специалистов вместе с "вежливыми людьми", "отпускниками" и прочими "ихтамнетами" безнаказанно брали на абордаж склады оружия, захватывали военные объекты, госучреждения, здания силовых и правоохранительных структур Украины. Тем самым организаторы "Русской весны" вновь развязали руки и сепаратистам в российских регионах: "Им – можно, а нам – нет?!" Впрочем, значительная часть национальных образований и так уже давно превратились в настоящие этнократические квази-государства, с точки зрения их правящих элит чуть ли не чисто формально входящие в состав России: Татарстан, Чечня, Башкирия, Якутия, Тува, Бурятия, Чувашия, Мордовия… Недавно это ещё раз продемонстрировал конфликт вокруг обязательного и даже принудительного преподавания татарского языка в школах Татарстана.

Приколите "звездочку", пожалуйста

Значимость проблемы неплохо иллюстрирует сюжет, на первый взгляд не кажущийся серьёзным: наградная система. Какое отношение этот атрибут государственности имеет к проблеме сепаратизма? Самое непосредственное: речь о государственных наградах не Российской Федерации, а …регионов! Согласно действующим правовым нормам, учреждение любых государственных наград и награждение ими – прерогатива исключительно государства в лице президента РФ. Ни один субъект федерации государством не является, однако целый ряд регионов обзавелся своими орденами, медалями и даже званиями Героев. Причем эти самопальные побрякушки в официальных документах регионов уже без стеснения именуют "государственными наградами".

Наиболее развитая и богатая (в прямом смысле слова) наградная система в Чечне. Высшая награда – орден имени Ахмата Кадырова. Его оценивают примерно в 50 тысяч долларов. Это круг диаметром 33 мм, на изготовление которого идёт 55–60 грамм золота 750 пробы. Колодка тоже из золота, инкрустирована россыпью драгоценных камней: 36 рубинов (весом 1,8 карата), 36 сапфиров (тоже 1,8 карат) и 36 бриллиантов (1,08 карат). Ещё один чеченский орден назван странно: "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике". Впрочем, есть и медаль с еще более циничным названием: "За защиту прав человека". Помимо этого в наградной системе Чечни наличествуют медали "Ненан Сий – Материнская Слава", "За заслуги перед Чеченской Республикой", "Защитнику Чеченской Республики" и медаль "60 лет Ахмат-Хаджи Кадырову, первому Президенту Чеченской Республики". Последняя медаль очень изысканная: тоже круг из золота 750-й пробы – диаметром 33 мм и толщиной 3 мм, колодка также инкрустирована драгоценными камнями: изумруды – 54 штуки, бриллианты – 18 штук, рубины – 36 штук. В указе главы Чеченской Республике не описано, на какие средства куют свои драгоценные награды чеченские власти.

В Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии с наградами попроще: по одному ордену в каждой республике. В Адыгее лишь медаль, в Кабардино-Балкарии – орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" (сначала учредили трех степеней, но позже экономно сократили до одной) и пара медалей, в Северной Осетии – орден и медаль. Куда более развита наградная система Республики Башкортостан: в правление Муртазы Рахимова там учредили сразу три ордена – "За заслуги перед Республикой Башкортостан" (его чаще именовали "За заслуги перед Муртазой"), Дружбы народов и Салавата Юлаева, а также медаль. Муртаза Рахимов успел и сам стать кавалером всех регалий, единственная башкирская награда, которую он не успел получить – медаль "Материнская слава". В Татарстане два ордена и пять медалей, в Республике Марий Эл – орден двух степеней и медаль, в Чувашия – два ордена и медаль, в Туве – два ордена (один из них трех степеней), четыре или пять медалей, звание "Мать-героиня". А в Мордовия Николаем Меркушкиным был учрежден орден, который без лишней скромности назвали "орденом Славы I, II и III степени", позже появилась ещё и медаль. Едва успели присоединить Крым, как там тоже обзавелись орденом – "За верность долгу", в гражданской версии и «с мечами", попутно учредили и сразу восемь медалей.

Правивший Калмыкией с 1993 до 2010 годы Кирсан Илюмжинов скромно учредил лишь две регалии: звание "Герой Калмыкии" и "Орден Белого Лотоса" (первоначально назывался орденом "За заслуги перед Республикой Калмыкия – Хальмг Тангч"). Но зато драгоценного сырья на этот орден точно не пожалели: 32-лучевая звезда из платины и золота – золотой круг, расходящиеся пучки платиновых лучей. И, конечно же, каменья – по бриллианту на кончиках четырех лучей. В центре круга платиновое рельефное изображение белого лотоса, под которым, опять же, бриллиант – уже более увесистый. Центральная часть заключена в золотую сдвоенную "ваджру" – ритуально-мифологическое орудие в буддизме. В золотое кольцо вокруг платинового лотоса вделано восемь крупных рубинов, а между ними ещё восемь бриллиантов, тоже не мелких. Платина, золото, бриллиантов 13 штук и восемь рубинов. Награда по своей ценности превосходит любую современную государственную награду России, из советских уступает разве лишь знаменитому, редчайшему ордену "Победа". А Калмыкия, не пожалевшая на эти предметы личной гордости для номенклатурной элиты ни золота, ни платины и бриллиантов, дотируется из госбюджета, порой на все сто процентов…

Якутский орден "Полярная Звезда" – тоже шедевр: в центре ордена – крупный бриллиант диаметром 3 мм, материал ордена – золото 750 пробы, бриллианты, колодка тоже из золота 750 пробы; масса золота – 165 грамм, бриллианта – 0,45 грамм. Если использованное в звезде золото по сегодняшним ценам тянет почти на пять тысяч долларов, то бриллиант в 0,45 грамма, т. е. 2,25 карата, можно оценить примерно в 100-110 тысяч долларов! Вольно же так распоряжаться деньгами региону, получающему из федерального Центра как минимум 35 процентов своего бюджета.

Небезынтересно взглянуть, как и кого награждают этим «достоянием республики». Среди награждённых два из трех президентов Якутии, в свою бытность министром сельского хозяйства России орден получил Алексей Гордеев, другие крупные федеральные деятели, от которых зависит выделение дотаций.

Заметна закономерность, что чем беднее регион, чем больше получает федеральных траншей и дотаций, тем развитее там наградная система, тем больше там в орденах драгоценных металлов и бесценных камней. Даже знаки высших государственных наград страны, "Золотые Звезды" Героя Российской Федерации и Героя Труда, – и те много скромнее всех этих носимых на груди региональных сокровищ: в первой лишь 21,5 грамм золота, во второй и того меньше – 15,25 грамма. По сути, все эти золото-платиновые бляхи с бриллиантами, рубинами, сапфирами и прочими изумрудами – чем это не замечательный способ легальной дачи взятки в особо крупных размерах?

Даже беглый взгляд на местечковую медально-орденскую статистику опровергает расхожее представление, что сепаратистские настроения разгулялись во время "парада суверенитетов" ельцинской эпохи, а потом «навели порядок». Всё с точностью до наоборот: "при Ельцине" свои регалии учредили лишь девять регионов (все – национальные республики): одно-единственное звание "героя", 12 орденов и четыре медали. Причем, поначалу всё это делали тихо и с опаской: ну, как Кремль за эти проказы выпорет. А львиная доля местечковых орденов и медалей была учреждена именно в разгар путинской кампании по "укреплению вертикали власти". В путинскую эру свои ордена и медали ввели не менее 45 регионов: появились 62 ордена (с учётом степеней), не менее 163 наградных медалей и четыре золотые звезды региональных героев, практически точные копии государственных Золотых Звезд. Впрочем, значительная часть местных регалий зачастую выглядит едва ли не полными копиями наград вполне государственных. Хотя "Положение о государственных наградах Российской Федерации" гласит, что "незаконное приобретение или сбыт, подделка, ношение государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР, учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство, (курсив мой. – Авт.) влекут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации". Но пока ещё ни один из региональных баронов не привлечен к ответственности ни за штамповку золотых звезд "Героев", ни за само использование терминов "орден", "медаль" и "государственная награда".

Но если дело дошло до учреждения собственных госнаград, долго ли ждать и более серьёзных шагов, например, оформления собственно государства – со своим гражданством и вооружёнными силами? Иные регионы эти шаги уже сделали.

Парад государственных конституций

Статья 21-1 Конституции Татарстана гласит: "Республика Татарстан имеет свое гражданство". В статье 1-1 той же Конституции прямо сказано, что Татарстан – "демократическое правовое государство", всего лишь "объединенное с Российской Федерацией". В случае "противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом Республики Татарстан, изданным по предметам ведения Республики Татарстан, – гласит статья 4-2 той же конституции, – действует нормативный правовой акт Республики Татарстан". То есть именно "Конституция Республики Татарстан является Основным законом республики, имеет высшую юридическую силу в правовой системе Республики Татарстан" (статья 24-1), а не Конституция РФ. Потому, согласно статье 60-й, "каждый в Республике Татарстан обязан соблюдать Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан…", и только лишь после этого – Конституцию РФ и федеральные законы. "Публичное проявление неуважения к государственным символам Республики Татарстан влечет ответственность, предусмотренную законом" (статья 64-2), однако про ответственность за публичное неуважение к государственным символам Российской Федерации – ни слова!

В прежней версии документа говорилось, что "экономика Татарстана функционирует в общем экономическом пространстве с Российской Федерацией", а "денежной единицей в республике является российский рубль". Позже эту формулировку сняли. Принятый в 1992 году республиканский закон "О недрах" отнес всю государственную собственность на территории Татарстана, его недра с их содержимым к исключительной собственности республики. И лишь много позже под сильным давлением Кремля формулировки сменили на более корректные.

А вот как звучит преамбула этого основополагающего документа:: "…выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа" (курсив мой. – Авт.). То есть население Татарстана делится на два сорта: на собственно "татарский народ" и ещё некий "многонациональный народ"…

Конституции целого ряда прочих субъектов федерации тоже содержат схожие мины замедленного действия. Республика Башкортостан, оказывается, тоже "является демократическим правовым государством", правда, уже "в составе Российской Федерации". Вот и "Республика Бурятия есть демократическое правовое государство", хотя тут же оговорено: "субъект Российской Федерации". Впрочем, статья 60-1 гласит, что эта республика образована "в результате реализации права бурятской нации на самоопределение". Получается, в бурятской конституции уже изначально была заложена второсортность всех прочих наций и народностей, живущих в республике. При случае это положение может послужить и обоснованием территориальных претензий к соседям: представители "бурятской нации" проживают не только в "самоопределившейся" Бурятии.

А вот статья 1-1 Конституция Якутии: "Республика Саха (Якутия) является демократическим правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение". Год назад Конституционный суд Якутия постановил внести в Конституцию республики уточнения по поводу правового статуса коренного народа Якутии. Согласно этому постановлению, отныне закрепляется "признание территории Саха (Якутии) родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности…". Также в постановлении говорится о "совокупности естественных коллективных прав коренного народа Якутии, именем которого названа Республика Саха (Якутия)". Проще говоря, Конституционный суд Якутии формально-юридически закрепил, что единственным коренным народом исторически многонациональной Якутии являются только якуты. Представители остальных национальностей, проживающих в республике, – русские, украинцы, юкагиры, чукчи, эвенки, эвены, татары и т. д. – в один миг перестали быть коренными жителями этого самого большого субъекта Российской Федерации. По сути, это очередной шаг, укрепляющий фактически уже существующий в Якутии этнократический режим.

Республика Тыва (она же Тува): статья 1 республиканской конституции также утверждает, что это "демократическое правовое государство", оговаривая, конечно: "в составе Российской Федерации". Но – государство же! Систему права "составляют Конституция Республики Тыва, конституционные законы Республики Тыва, законы Республики Тыва и иные нормативные правовые акты Республики Тыва" (статья 8). "Вопросы собственности на землю регулируются федеральным законодательством и конституционными законами Республики Тыва", но – "с учетом сохранения и поддержания исторически сложившихся форм землепользования" (статья 14-3). Основу экономики Тувы составляют "собственность Республики Тыва, бюджет Республики Тыва, государственный земельный фонд, государственный фонд недр, государственный лесной и водный фонды, республиканская транспортная система, животноводство и сельское хозяйство" (статья 71-2). Само же "владение, пользование и распоряжение землей, недрами и другими природными ресурсами на территории Республики Тыва осуществляются в интересах народа Республики Тыва" (статья 14-2). Попутно, согласно уже статье 88-й конституции, создан и "государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Тыва". В 2016 году союз русскоязычных граждан Тувы "Россияне" обратился к Владимиру Путину с открытым письмом-жалобой на притеснение русскоязычного населения в республике. В том документе утверждалось, что русский язык в большинстве школ республики преподается как иностранный, говорилось о национальной дискриминации при отборе управленческих кадров.

Армия Ичкерии снова в строю

Но вернемся к вопросу об армиях. Общую численность формирований Рамзана Кадырова оценивают в количестве от 20 до 80 тысяч "штыков". Хотя оценки эти весьма условны: они основаны всего на двух подсчетах. 28 декабря 2014 года по приказу Кадырова на грозненском стадионе "Динамо" собрались 20 тысяч вооружённых и полностью экипированных бойцов. Рамзан Кадыров заявил, что это "боевая пехота Владимира Путина", готовая выполнить любой его приказ "в любой точке мира". Считается, что эти вооруженные формирования берут своё начало со времён второй чеченской кампании, но по факту они возникли раньше. Частично – ещё во время первой кампании, частично – в межвоенный период. Их основой стали отряды боевиков, в том числе и бойцы формирований муфтия Ахмата Кадырова и братьев Ямадаевых. Во время второй кампании появились батальоны "Запад" Саид-Магомеда Какиева, "Восток" братьев Ямадаевых, спецотряд "Горец" Мовлади Байсарова, а также, в качестве противовеса им, кадыровские батальоны "Север" и "Юг" (оба сейчас формально в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Войск национальной гвардии), два отдельных элитных полка патрульно-постовой службы МВД, служба безопасности президента Чечни – она-то и стала основой личной гвардии Рамзана Кадырова. Чеченское МВД с момента своего создания также под контролем Кадырова и его окружения. В 2013 году к числу формирований Кадырова добавился и специальный отряд быстрого реагирования "Терек", созданный по образу и подобию "Альфы", "альфовцами" же и тренируемый. Ныне в этом субъекте федерации местных силовых структур, неподконтрольных главе Чечни, уже просто нет, "конкурирующие" формирования расформированы или интегрированы в кадыровские, а их бывшие командиры не у дел или убиты (например, Герои Российской Федерации братья Руслан и Сулим Ямадаевы, подполковник ФСБ Мовлади Байсаров). Все оставшиеся чеченские подразделения и структуры сформированы на принципе личной преданности Рамзану Кадырову, а немалая часть их личного состава укомплектована бывшими боевиками, воевавшими против федеральных сил.

Когда в апреле 2016 года было объявлено о создании Федеральной службы войск национальной гвардии, целый ряд экспертов поспешили с утверждением, что нововведение якобы ставит крест на самостоятельности чеченских формирований, выводя из-под контроля Кадырова самые боеспособные структуры (формально они все переходили уже под непосредственное подчинение командования Нацгвардии). По той же версии, реформа позволяла провести масштабную зачистку силовых структур Чечни от бывших боевиков и даже "уйти от порочного этнического принципа формирования силовых структур". На деле ничего этого не произошло: никакой очистки от бывших боевиков не проведено, переподчинение чеченских формирований Москве – чистая формальность, в своём большинстве эти структуры и подразделения остались верны тому же Кадырову.

А ещё Чечня – единственный субъект Российской Федерации, где призыв на срочную службу осуществляется согласно указам… Рамзана Кадырова! По российскому законодательству призыв на военную службу – прерогатива исключительно президента России, но господина Кадырова это нисколько не смутило, и первый такой указ Рамзан Кадыров издал в апреле 2007 года. С тех пор вот уже десять лет он издает такие указы дважды в год, весной и осенью. Некоторое количество чеченских призывников с 2014 года проходит службу в подразделениях внутренних войск МВД, но в основном их направляли на комплектацию двух чеченских же батальонов: 248-го и 249-го отдельных специальных моторизованных батальонов дислоцированной в республике 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД (ныне Войск национальной гвардии). 248-й батальон, в прошлом батальон "Север", носит имя Героя Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадырова. Но сам Рамзан Кадыров именует его не батальоном, а целым полком! По сути, это первые в России чисто "национальные" батальоны, сформированные исключительно из чеченцев.

В начале 1990-х идея создания своей национальной армии широко дебатировалась в Татарстане. Было даже издано постановление "О воинской обязанности и воинской службе граждан Республики Татарстана", обязавшее всех граждан проходить воинскую службу только в пределах республики. Затем вопрос о создании своих национальных частей, которые могли стать основой национальной армии, отпал. Выяснилось, что особой необходимости в этом нет, поскольку такое национальное вооружённое формирование фактически уже существовало: в этой роли успешно выступало республиканское министерство внутренних дел, всевозможные СОБРы, ОМОНы и прочие местные спецназы. Получая из Москвы финансирование, вооружение, боеприпасы, экипировку и боевую технику, МВД Татарстана было на деле независимо от МВД РФ, но, разумеется, полностью подконтрольно "Бабаю", как в республике именовали президента Минтимера Шаймиева. И вовсе не Москва, а Казань сама решала вопросы кадровых назначений и перемещений в своём МВД, устанавливая, кого, в каком количестве и по каким критериям принимать в органы внутренних дел. Ситуация стала меняться лишь после ухода Минтимера Шаймиева с поста президента республики и отставки Асгата Сафарова, 14 лет возглавлявшего республиканское МВД. Но принципиальных изменений не произошло: эта силовая структура лояльна прежде всего местной, а не федеральной власти.

"Военный вопрос" в кризисных регионах может решается и так, как это сделано в Туве. В Кызыле, столице Тувы, дислоцирована 55-я отдельная мотострелковая (горная) бригада, сформированная по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, уроженца Тувы. Что в этом такого? Ничего особенного, не считая того, что из 1300 человек штатного состава бригады лишь 178 человек – из других регионов России, остальные – жители Тувы. По другим данным, тувинцев в этой бригаде даже больше, порядка 1200, но это уже не столь принципиально: налицо факт открытого создания воинского подразделения по этническому признаку. В связи с наличием в бригаде столь большого количества уроженцев Тувы даже принято решение назначить помощником командира бригады представителя буддийского духовенства. Хотя логичнее было бы и буддиста, и шамана…