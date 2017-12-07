Синдром войны

В мире совсем немного стран, жители которых, как в России, на протяжении семи десятков лет существовали бы с войной в головах. Первые двадцать лет после 1945 года еще можно понять – слишком велики оказались жертвы Великой Отечественной, еще живы были миллионы ветеранов, но затем все перешло в плоскость перманентной военной пропаганды. "Лишь бы не было войны!" – этим посылом заражают создание российских людей до сих пор. Уже не осталось и ветеранов той мировой бойни, а война по-прежнему не сходит с экранов телевизоров и кинотеатров. Вирус войны попадает в умы молодых граждан России и остается там навсегда. Власти это выгодно. Война – это внешние враги. Если есть внешние враги, значит, с ними надо бороться, значит, на них можно перенести все житейские невзгоды. Пусть это и выглядит примитивно, но гражданам не надо объяснять никакую макроэкономику и международную политику.

На днях президент России Владимир Путин призвал граждан своей страны и бизнес быть готовыми к переходу "на военные рельсы". Думается, что это запоздалый призыв, поскольку Россия скользит по этим рельсам уже давно, едва ли не с самого начала ее нового существования. Гражданская война – это тоже война, и о ней не забудешь под дробь барабанов. Первая и вторая чеченские войны унесли немало жизней с обеих сторон, затем последовала "молниеносная" война с Грузией, потом войны с Украиной и в Сирии. Счет российских потерь идет на десятки тысяч. Да, пока это не второй Афганистан, однако много лет с телеэкранов звучит одно и то же: мы боремся с чеченскими сепаратистами, грузинскими агрессорами, бандеровцами, террористами, "киевской хунтой", фашистами, экспансией НАТО на восток... Абсолютное большинство российских граждан оказались "закодированы войной". Прививки против этой бациллы не вырабатывают иммунитета.

Опускается "железный занавес", но на сей раз с другой стороны

Можно ли вылечить российский народ? Боюсь, что при нынешнем режиме – нельзя. Требуется полная смена курса и власти. Устранение одного только президента Путина мало что изменит, нужно менять всю систему, а это весьма хлопотное занятие. Система меняется, когда она дает фатальный сбой или распадается на фрагменты. Пока Москва не представляла собой большой угрозы западной цивилизации, ее не замечали, позволяя верховной власти России воровать и прятать наворованное в офшорных зонах. Но в последнее время отношение к Кремлю поменялось. Имею в виду не только расследование в Вашингтоне о вмешательство России в предвыборную кампанию в США, но и реакцию на подстрекательство Кремлем сепаратизма в соседних странах. Уже нет в мире проблем, в которых не найти отпечатки пальцев российской разведки.

Приближается время, когда Соединенные Штаты объявят о своей полной неуязвимости от ракет любого калибра и любой дальности – американское небо прикроет "лазерный зонтик". Все российские межконтинентальные баллистические ракеты можно будет сдавать в утиль. В случае любого военного конфликта России с Западом США смогут предъявить Москве ультиматум, на который Кремль не сможет "адекватно" ответить! Это и есть "конец света" с точки зрения московских стратегов. Может, об этом говорит патриарх Кирилл?

Ждать Москве нечего, надо идти ва-банк, но банковать нечем. Во всех сферах сплошные провалы: российских спортсменов уже нигде не ждут, перед деятелями культуры и искусства закрывают двери в связи с их поддержкой аннексии Крыма, бизнесменов арестовывают за границей за неуплату налогов, половина политической элиты – невъездная на Запад... Опускается "железный занавес", но на сей раз с другой стороны. Синдром войны имеет одно вредное свойство – он разрушает российскую государственность.

Герман Обухов – основатель и координатор международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России!"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​