Алексей Кудрин выразил "сожаление" по поводу закона о СМИ-иноагентах

Председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин подверг критике действующий в России закон об иностранных агентах. Он заявил, что с сожалением воспринимает распространение этого закона на средства массовой информации.

Ранее в субботу, 25 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о "СМИ – иностранных агентах".

Кудрин заявил, что считает закон об иностранных агентах "слишком жёстким". По его словам, многие некоммерческие организации (НКО) "незаслуженно" отнесены к "иностранным агентам". "Расширение этого статуса на СМИ я тоже воспринимаю с сожалением", сказал Кудрин журналистам.

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) также заявили, что будут готовить поправки к закону о СМИ – иностранных агентах, чтобы исправить недостатки документа, которые были ранее отмечены в экспертном заключении СПЧ.