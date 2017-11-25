Глава BBG Джон Лэнсинг выступил с заявлением по поводу закона о "СМИ – иностранных агентах"

Глава Совета директоров иновещания США (BBG) Джон Лэнсинг выступил с заявлением в связи с вступлением в силу нового российского закона, регулирующего деятельность иностранных СМИ на территории России. Российские официальные инстанции ранее неоднократно давали понять, что закон может привести к ещё большим ограничениям в работе американских медиакомпаний Радио Свободная Европа/Радио Свобода и "Голос Америки", отмечает Лэнсинг.

"Мы внимательно изучим все официальные сообщения, которые можем получить от российских властей, относительно нашей работы. Мы не станем гадать относительно возможных последствий российских мер для нашей журналистской деятельности. Но любое определение этих мер, как ответных шагов на действия Соединенных Штатов являлось бы серёзным искажением реальности. Российские медиакомпании, включая RT и "Спутник", свободно ведут свою деятельность в Соединенных Штатах, их продукция может транслироваться и транслируется кабельными телевизионными компаниями и FM-радиостанциями. Однако американские медиа, включая "Голос Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода, лишены в России доступа к телевидению и радио.

Вместе с тем, наши журналисты, выполняющие профессиональные задания, подвергаются в России преследованию и сталкиваются с существенными ограничениями в своей работе. Писавший для Радио Свободная Европа/Радио Свобода Николай Семена был осужден российским судом за написанную им статью. Внештатный корреспондент Станислав Асаев удерживается пророссийскими сепаратистами в Украине. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода подверглись нападению и были избиты, находясь в командировке на юге России в Краснодаре в марте этого года, а корреспондент "Голоса Америки" Дэниэль Ширф получил отказ в визе, чтобы вернуться в Россию.

Совет директоров вещания был бы рад, если бы нынешнее внимание к ответным мерам в отношении российских и американских медиакомпаний увенчалось предоставлением американским медиа – включая международные медиа США как "Голос Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода – таких же прав и возможностей в России, какие имеют российские вещательные сети в Соединенных Штатах, – подчеркнул Джон Лэнсинг.

Глава Совета директоров также заметил, что при любых обстоятельствах американские медиа компании останутся верными своей миссии, закрепленной в американском законодательстве: предоставлять точную, объективную и полную информацию международной аудитории, включая аудиторию в Российской Федерации.

В субботу, 25 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о средствах массовой информации – "иностранных агентах". Закон, размещенный на официальном портале правовой информации, вступил в силу.

Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу "Настоящее время" уведомление о возможных ограничениях в их работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – сайт "Idel.Реалии", а также новый медиапроект Русской службы Радио Свобода "Сибирь.Реалии". В письме Министерства юстиции не уточнялось, какие меры могут последовать после внесения изменений в законодательство.

Как заявил в субботу президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент, невозможно оценить эффект от применения нового закона до той поры, пока не получена точная информация о том, какие ограничения и на какие именно редакции он накладывает. "Мы продолжаем нашу журналистскую работу, предоставляя достоверную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории", - подчеркнул Кент.

Решение ограничить работу иностранных СМИ в России последовало после того, как финансируемый правительством России телеканал RT сообщил о том, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента". В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об "иностранных агентах" в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

С критикой российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах" выступили Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международные правозащитные организации и Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России.