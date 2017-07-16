В "ДНР" подтвердили информацию о задержании публициста Асеева (Васина)

Пропавшего в Донецке украинского публициста Станислава Асеева (псевдоним Станислав Васин) насильно удерживают сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Эту информацию подтвердили сами сепаратисты, утверждает друг Асеева, бывший депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов.

Политик отметил, что сторонники "ДНР" обвиняют Асеева в "шпионаже", публицисту грозит лишение свободы. По словам Фирсова, Станиславу Асееву позволили увидеться с матерью. "Стас держится хорошо, понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда – это обмен пленных", – добавил украинский политик.

Станиславу Асееву 27 лет. Несмотря на войну в Донбассе, он не покидал Донецк, и под псевдонимом "Васин" публиковался в украинских СМИ и выступал за сохранение подконтрольных сепаратистам территорий в составе Украины. В начале прошлого месяца Асеев пропал. Родственникам публициста ничего не сообщили.

В защиту Асеева ранее выступили Международная правозащитная организация "Репортеры без границ", Европейская и международная федерации журналистов, базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (CPJ), Радио Свободная Европа / Радио Свобода, специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека, ОБСЕ и другие организации.