Художественный руководитель МХТ Олег Табаков попал в реанимацию

Руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Олег Табаков попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По неподтвержденным данным, у Табакова тяжелое воспаление легких. В Первой городской больнице Москвы, куда попал режиссер, заявили, что врачи сообщат о его состоянии завтра.

Олегу Табакову 82 года. Он сыграл в десятках спектаклей и фильмов. МХТ имени Чехова Табаков возглавляет с 2000 года.