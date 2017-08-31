В МХТ в поддержку Серебренникова сыграли фрагмент из его спектакля

Артисты Московского художественного театра имени Чехова на сборе труппы перед открытием сезона сыграли фрагмент спектакля режиссера Кирилла Серебренникова "Зойкина квартира". Об этом в фейсбуке сообщила артистка Наталья Швец. По ее словам, Серебренникова поддержал художественный руководитель МХТ Олег Табаков. Он выразил надежду, что режиссер поставит на сцене театра "еще немало хороших спектаклей".

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, он якобы организовал хищение 68-ми миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В настоящее время режиссёр находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.

В МХТ имени Чехова, помимо "Зойкиной квартиры", Кирилл Серебренников ставил спектакли "Лес" и "Человек-подушка".