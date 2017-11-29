Суд обязал штаб Навального вернуть пожертвованные ему 50 тысяч рублей

Савеловский суд Москвы в среду обязал штаб Алексея Навального вернуть 50 тысяч рублей, которые пожертвовал на предвыборную кампанию оппозиционера Михаил Костенко. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда.

Костенко ранее пояснил, что жертвуя деньги, не знал, что Навальный не имеет права участвовать в выборах из-за судимости. Он подал иск к главе предвыборного штаба политика Леониду Волкову. Тот пообещал вернуть деньги.

До этого штаб Навального выиграл разбирательства по двум подобным искам. Суды постановили, что по закону пожертвование является актом дарения и не подлежит возврату.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова подтвердила, что Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах в 2018 году. Оппозиционер условно осужден по делу о хищениях в компании "Кировлес", но продолжает предвыборную кампанию и проводит агитационное турне по стране.