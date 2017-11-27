"В семье за меня боятся"

Алексей Навальный продолжает агитационный тур по регионам России вопреки многократным заявлениям чиновников о невозможности регистрации его кандидатом в президенты. Предвыборная кампания оппозиционного политика проходит на фоне давления властей и преследования его сторонников. Координатор штаба Навального в Курске Александра Тарусова рассказывает в интервью Радио Свобода, как ее дважды задерживали местные полицейские – сначала по делу о краже, затем по факту мошенничества.

Александре 19 лет, она студентка заочного отделения юридического факультета Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и госслужбы). Штаб Навального в Курске она возглавила две недели назад и сразу после этого привлекла к себе внимание полицейских. По словам Александры Тарусовой, в первый раз полицейские пришли к ней на съемную квартиру поздно вечером 21 ноября:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F361528820&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

К ориентировке была приколота анкета с моего места работы

– Около 11 вечера пришли двое сотрудников полиции, которые не представились. Они также не предъявили протокол, просто сказали, что нужно с ними проехать. Когда я спросила – по какому поводу, мне дали в руки ориентировку на женщину славянской внешности лет 30 ростом на 15 см меня ниже, которая украла товар из винного магазина "Красное и Белое", по-моему, на 4600 или на 4800 рублей. К этой ориентировке была приколота моя анкета с места работы. Я координатор штаба Навального в Курске, и там были все мои анкетные данные. Сказали, что по ориентировке я должна с ними проехать. Мы приехали в ОВД №3 "Северный". Там у меня взяли паспорт и попросили подождать в коридоре. Спустя 20 минут они пришли, отдали мне мой паспорт и сказали, что вышла ошибка и меня отвезут домой, только дождутся звонка начальства. Я их попросила составить протокол доставления. Они засмеялись и сказали, что они "красивых не оформляют", что в этом случае он вообще не нужен. Отвезли меня домой. На следующее утро я шла на работу. Они сидели в полицейской машине по дороге на остановку, то есть через дом от меня. Увидели меня, вышли из машины. Но это уже было 22 ноября. Они меня уже повторно доставили в отдел, причем сначала сказали, что дело о мошенничестве, а потом оказалось, что по тому же самому – о краже.

– Каков сейчас ваш статус? Понятно ли, заведено ли какое-то дело? Какая-то юридическая помощь вам сейчас оказывается?

– Сейчас, насколько я поняла, четкого гражданско-правового статуса у меня нет. Они с тех пор со мной не связывались. Мы с нашим штабным юристом написали заявление на имя начальника ОВД и попросили разобраться в ситуации, но до сих пор со мной никто не связывался, хотя они сказали, что сделают это в течение трех дней. Я до сих пор жду.

– С чем вы связываете то, что с вами произошло? С вашей работой в штабе Навального?

Я со своей работой буду часто "подходить" под полицейские ориентировки

– Я считаю, что да. Возможно, хотели проверить, где я живу, возможно, пытались просто меня каким-то образом запугать. В любом случае связь лично мне кажется очевидной. Как мне сказал один из сотрудников, учитывая, где я работаю, понятно, зачем они ко мне приехали, и что я со своей работой буду часто "подходить" под полицейские ориентировки.

– А были еще какие-то случаи давления на вас после того, как вы возглавили штаб Навального в Курске и провели там какие-то акции в его поддержку?

– Нет, не было. Я на этой должности всего две недели. До этого были моменты в Орле, где я была волонтером, но тоже достаточно незначительные. В Орле нас один раз 2 августа незаконно доставили [в суд] за раздачу газет. Очень некрасивая ситуация была, доставили в суд насильно, не поставив предварительно в известность. Просто за 10 минут до заседания ко мне приехала судебный секретарь и сказала, что я прохожу по какому-то делу заинтересованным лицом. Я написала отказ об участии в процессе в связи с занятостью, потому что я работала. В общем, неприятные моменты были, но этот был самый выдающийся.

–​ 28 октября в Курске прошла акция в поддержку Навального. Насколько успешной она была, по-вашему?

–​ Я была там еще не в качестве координатора. Я приезжала из Орла как волонтер. По-моему, акция прошла успешно. И то, как ее описывают в некоторых СМИ, весьма несправедливо, потому что я сама общалась с людьми, которые стояли и считали людей. Алексей довольно достойно ответил на все вопросы, учитывая неудобное положение, учитывая погодные условия. Это была достаточно многочисленная и успешная акция. Ребята-волонтеры, которые стояли и считали людей, говорят, что было примерно 1200 человек.

–​ ​Как вы думаете, в Курске сторонников Навального больше? Или просто не все пришли?

–​ Намного больше. К нам приходят в штаб люди верифицировать подписи. Они приходят просто поддержать, какую-то финансовую помощь оказать, помочь с переводом средств. Я с ними общаюсь, многие просто не смогли быть на акции в силу каких-то обстоятельств. Таких практически половина.

–​ ​Какая у вас сейчас главная задача в Курске?

–​ Главная задача – это выполнить наш план по количеству подписей и агитировать еще до начала избирательного периода, так как избирательная кампания еще не началась. Практически ежедневно выходим на агитационные прогулки, ходим на агитацию "дверь к двери".

–​ ​Как вы думаете, ваши неприятности с полицией – единичный случай или они продолжатся?

Мне кажется, что все продолжится, избирательная кампания на носу

–​ Не могу сказать точно, но мне кажется, что все продолжится, потому что начало избирательного периода на носу. В принципе, я сама все понимала, меня предупреждали, что давление будет только усиливаться и мою деятельность попробуют каким-то образом приостановить. Поэтому я и мой заместитель готовы к этому возможному направлению.

–​ ​Штаб Навального какую-то юридическую помощь вам оказывает?

–​ У нас есть штатный юрист, курский, который этими вопросами должен заниматься.

–​ ​Александра, вам 19 лет. Чем вы занимаетесь? Почему решили стать координатором штаба Алексея Навального? Почему его поддерживаете?

Два года училась в Москве, но город мне не понравился

–​ Я из Орла, после окончания школы два года училась в Москве, в Российском университете дружбы народов. Город мне не понравился. Но я заинтересовалась молодежными оппозиционными движениями, активно за ними следила. Когда вернулась в Орел, узнала о митинге Навального, который будет 12 июня. Сходила на него. Там познакомилась с руководством штаба, который тогда еще не открылся. И с момента открытия, с 20 июня, я была активным волонтером. Вместе с ними съездила на открытие нескольких других штабов: в Липецке, в Старом Осколе. И когда узнала, что открыта вакансия координатора в Курске, подала резюме. На следующий день я уже заступила. В вузе пришлось, правда, перевестись на заочную форму обучения, но я не жалею.

–​ ​Почему вы решили стать координатором штаба Навального?

Я считаю его единственным независимым кандидатом

–​ Меня привлекают идеи, которые он пытается донести до общества. Мне нравится то, как он ведет свою кампанию. Я считаю его единственным независимым кандидатом на сегодняшний день, который может что-то поменять в стране. И самое главное – это то, что кампания Навального приводит к формированию гражданского общества, которого у нас как такового не было. Чем больше людей, которые неравнодушны к тем, кто стоит у руля, тем больше возможности обеспечить сменяемость и легитимность действующей власти.

–​ ​Как дела в институте? Что там говорят по поводу вашего сотрудничества со штабом Навального?

Ко мне была претензия за значок с Навальным

–​ Как такового давления не оказывают. Когда я училась на очном отделении, ко мне была претензия от одного преподавателя за значок с Навальным. Сказали, что не в том месте я учусь для того, чтобы ходить с подобной символикой. Я на это никак не отреагировала. Вроде с тех пор никакого давления не было.

–​ ​А в семье как относятся к вашей деятельности?

–​ В семье боятся – и за меня, и за себя. Отец у меня военный. После того, как я уехала, к нам домой приходили сотрудники органов. Какое-то давление оказывалось и на отца, и на сестру, но подробностей я не знаю – мама не захотела рассказывать, – говорит Александра Тарусова.

Минюст России намерен провести внеплановую проверку фонда предвыборной кампании Алексея Навального. Об этом на своем сайте сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков. Фонд "Пятое время года" – операционное юридическое лицо. В нем официально оформлены на работу сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений, он также занимается распределением пожертвований на нужды предвыборной кампании. По мнению оппозиционера, проверка нужна, чтобы найти якобы "нарушения", которые позволят вынести решение о закрытии фонда, что сделает невозможным проведение предвыборной кампании Навального. В уведомлении Минюста указывается, что если документы не будут предоставлены, 29 ноября будет составлен протокол об административном правонарушении.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Власти заявляют, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости. Штабы Навального действуют в 80 городах России. Политик проводит агитационный тур по городам страны. Сторонники оппозиционера по всей России сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.