Сумма штрафов по делам сотрудников Навального превысила 10 млн рублей

Общая сумма штрафов, к которым с начала предвыборной кампании Алексея Навального были приговорены сотрудники штабов оппозиционера, превысила 10 миллионов рублей. Об этом в твиттере сообщил Леонид Волков, глава федерального штаба Навального.

В спецприемниках сотрудники кампании Навального за последние 11 месяцев провели в общей сложности 2017 суток, а общее количество часов обязательных работ, к которым они были приговорены, составляет почти две с половиной тысячи. Волков отметил, что речь идет именно о сотрудниках штабов. Приговоры по делам волонтеров и сторонников Навального в этой статистике не учтены. Точное количество осужденных сотрудников кампании оппозиционера Леонид Волков не назвал.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Он проводит свою предвыборную кампанию с декабря 2016 года. За это время он открыл штабы в десятках регионов страны. На сайте оппозиционера в поддержку его выдвижения зарегистрировались более 600 тысяч человек. Сторонники Навального, сотрудники и волонтеры его штабов подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям.