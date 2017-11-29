Генсек ООН решительно осудил запуск КНДР баллистической ракеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последний запуск северокорейской баллистической ракеты. В заявлении, распространенном в ночь на среду, 29 ноября, Гутерриш призвал Пхеньян "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов". Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал действия Северной Кореи "очередным нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, которое подрывает региональную и международную безопасность". Официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини охарактеризовала пуск ракеты как "еще одну серьезную провокацию" и "неприемлемое нарушение международных обязательств" КНДР.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) отметила, что Пхеньян вновь не уведомил ее о планируемом ракетном пуске, нарушив взятые на себя при вступлении в ICAO в 1977 году обязательства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что в свете новых ракетных испытаний Северной Кореи "важнее, чем когда-либо прежде, вместе противостоять угрозе международной безопасности со стороны Пхеньяна".

Китай выразил "серьезную озабоченность" в среду после того, как Северная Корея запустила МБР. Китай надеется, что все стороны будут действовать осторожно, чтобы сохранить мир и стабильность, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на очередном брифинге.​

Ранее Северная Корея заявила, что успешно испытала мощную новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая упала в море недалеко от Японии. Таким образом, по утверждению КНДР, ракеты с ядерными боеголовками могут достигать всей материковой части США. Испытание, проведенное в среду, стало первым с середины сентября, и произошло через неделю после того, как президент США Дональд Трамп внес Северную Корею в список стран, поддерживающих терроризм.

Северная Корея заявила, что новая ракета достигла высоты около 4 475 км, что более чем в 10 раз превышает высоту Международной космической станции - и пролетела 950 км во время своего 53-минутного полета.

"Наблюдая за успешным запуском нового типа ICBM Hwasong-15, Ким Чен Ын с гордостью провозглашает, что теперь мы наконец исполнили великую историческую задачу создания ядерных сил, завершили дело строительства ракетной державы", - говорится в заявлении, прочитанном ведущим на телевидении КНДР. Северная Корея называет себя "ответственной ядерной державой" и утверждает, что её стратегическое оружие было разработано, чтобы защититься от "политики американского шантажа США и ядерной угрозы".