Может ударить по Вашингтону

В среду рано утром по местному времени Северная Корея провела очередное третье испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пролетев около часа, ракета упала в Японское море. Судя по предварительным оценкам западных экспертов, запуск этой ракеты свидетельствует о значительном скачке в развитии Пхеньяном ракетных технологий, что может вынудить Вашингтон и его союзников в регионе поспешить с ответом на вызов, брошенный Северной Кореей.

Через считанные часы после запуска, после того, как стали в основном ясны технические параметры полета северокорейской ракеты, в американских газетах замелькали заголовки с вариацией на одну тему: у Пхеньяна есть ракета, способная поразить цели в столице США Вашингтоне. Хотя ракета упала сравнительно недалеко от Корейского полуострова – меньше тысячи километров – реальная дальность полета была в несколько раз больше.

Испытания свидетельствуют о том, что Вашингтон оказался в радиусе действия северокорейских ракет

Ракета была запущена почти вертикально. Она взмыла над Землей на четыре с половиной тысячи километров. Это в одиннадцать раз выше траектории полета международной космической станции. Несколько экспертов, цитируемых американскими газетами, говорят, что эти испытания свидетельствуют о том, что Вашингтон оказался в радиусе действия северокорейских ракет, по некоторым подсчетам, дальность полета этой ракеты составляет около 13 тысяч километров. Запущенные в июле северокорейские ракеты могли достать Денвер или Чикаго. Технологический прыжок в северокорейской ракетной программе стал очевиден всем.

Остается пока безответным ключевой вопрос – преуспел ли Пхеньян в создании ядерных боеголовок достаточно миниатюрных, чтобы поместить их на эти ракеты и способных выстоять при входе межконтинентальной ракеты в атмосферу над целью. Министр обороны Японии Ицуноре Онодэра, заявил, что ракета, судя по всему, разрушилась при входе в атмосферу.

Тем не менее, реакция на эти испытания в Вашингтоне, Токио и Сеуле была резкой. Через шесть минут после запуска южнокорейская армия провела свои собственные испытания баллистических ракет, которые были запущены с воздуха, моря и суши в направлении северокорейской пусковой установки. Это было, как говорят специалисты, символическое предупреждение о готовности нанести упреждающий удар по подготовленным к запуску северокорейским ракетам.

Пхеньян далеко зашел в своих научно-технических изысканиях, и теперь он способен своими ракетами угрожать кому угодно

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис сделали необычное совместное заявление во время пресс-брифинга. В то время как президент ограничился коротким предупреждением: "Это ситуация, которую мы разрешим". Министр обороны заявил, что эти испытания показали сколь далеко Пхеньян зашел в своих научно-технических изысканиях и теперь он способен своими ракетами угрожать кому угодно. Вице-президент США Майк Пенс повторил, что на столе президента остаются все варианты действий, но США и союзники продолжат наращивать экономическое и дипломатическое давление с тем, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия и межконтинентальных ракет. Однако никто из американского руководства пока не говорит о том, какой еще веский в глазах Ким Чен Ына экономический или дипломатический аргумент остается в арсенале США, Японии или Южной Кореи.

Северная Корея экономически почти изолирована от внешнего мира. Эксперты говорят, что последним доводом может быть прекращение экспорта в Северную Корею энергоносителей из Китая, но против такого шага протестуют Китай и Россия, настаивая на том, что он приведет к гуманитарной катастрофе в КНДР.

Два с половиной месяца отделяли испытание в среду от предыдущих ракетных запусков в июле

В том, что касается надежд на договоренность с Пхеньяном, то эти испытания выставили в двусмысленном свете редких американских оптимистов. Они, например, в последнее время обращали внимание на необычно затянувшуюся паузу между ракетными испытаниями. 74 дня отделяли испытание в среду от предыдущих ракетных запусков в июле. Несколько недель назад специальный представитель госдепартамента по делам Северной Кореи Дэвид Юн предположил, что, воздерживаясь от испытаний в течение двух месяцев, Пхеньян, возможно, дает знак о готовности к диалогу.

Как пишет газета The Washington Post, "растет число голосов в Вашингтоне, призывающих серьезно рассмотреть вариант военной акции против Северной Кореи, хотя против этого решительно выступает Южная Корея, столица которой Сеул находится в радиусе действия северокорейской артиллерии". Один из сторонников силовых акций Марк Тиссен, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего призывает президента Трампа объявить Северную Корею зоной, запретной для испытаний баллистических ракет и ядерного оружия и пригрозить ударами по подготавливаемым к запуску ракетам и готовым к тестированию оружия ядерным полигонам.

Бывший помощник президента Трампа Себастиан Горка говорит в интервью телекомпании Foxnews о том, что, по его мнению, силовой вариант действий вероятен:

– Существует огромная опасность последствий военной операции, - говорит Себастиан Горка, – но увеличивают эту опасность действия Северной Кореи, и в какой-то момент президент будет вынужден предпринять ответные шаги. Министр обороны Мэттис высказался совершенно ясно сегодня: эта ракета представляет прямую угрозу США. И, на мой взгляд, не можем дожидаться пока одна из следующих ракет поразит цель на американской земле – будет ли это остров Гуам или континентальные США. Я работал с президентом Трампом и я знаю, что его нельзя назвать сторонником интервенций. Но если вы угрожаете США и эта угроза становится реальной, то рано или поздно вы ответите за свои действия. И, мне кажется, мы находимся у этой точки.