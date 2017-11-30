Поклонская отказалась от ордена дома Романовых и "дворянского титула"

Депутат Госдумы России и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская отказалась от ордена "За сохранение мира на Крымской земле", который ей вручила в 2014 году глава Российского императорского дома Мария Мухранская-Гогенцоллерн. Причиной отказа стала позиция семьи Романовых в отношении фильма Алексея Учителя "Матильда".

Как написала Поклонская на своей странице в фейсбуке, она решила вернуть когда-то врученную ей награду вместе с "присвоенными" ей "дворянскими титулами", в которых она не нуждается. Депутат называет лицемерной позицию семьи Романовых, которая выступила против запрета фильма "Матильда". По словам Поклонской, титулы и звания "затмевают разум" и мешают защищать честь и достоинство царской семьи и Родины, что депутат считает "святым долгом". "Если бы тогда родственники Государя поступили по-другому, может быть и история наша не была бы такой трагичной и кровавой? Если бы Вы, Ваше "императорское высочество", поступили по-другому, то, возможно, не было бы этого фильма, оскверняющего память Святой Царской Семьи", - написала Поклонская в фейсбуке.

Ранее Мария Мухранская-Гогенцоллерн заявляла, что не видит смысла в запрете "Матильды", а также что даже из святых и героев не стоит делать "священную корову". Представитель Романовых Иван Арцишевский выступил в защиту фильма. "Интимная связь цесаревича с балериной – исторический факт... Вся эта истерия просто смешна", - сказал он.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Противники картины во главе с депутатом Поклонской утверждают, что фильм якобы оскорбляет чувства православных верующих.При этом Поклонская картину не смотрела и неоднократно заявляла, что не собирается этого делать. С декабря прошлого года Генеральная прокуратура России рассмотрела более 40 обращений депутата о возможных нарушениях в действиях создателей фильма.