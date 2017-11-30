Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам хранил противоядие

В рюкзаке сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, отравленного в Малайзии, находилось противоядие. Об этом объявил на заседании малайзийского суда, рассматривающего дело об убийстве Ким Чен Нама, эксперт-токсиколог Шармилла, на которую ссылается сингапурская газета "Стрейт таймз".

По словам эксперта, в рюкзаке брата северокорейского лидера находились 12 пузырьков с атропином. Этот препарат используется в качестве антидота при отравлении нервно-паралитическими веществами, включая VX, которое, как предполагается, использовали покушавшиеся на Ким Чен Нама.

Шармилла, выступая в суде, также заявил, что схожие с отравлением VX симптомы могло вызывать и отравление пестицидами. Атропин может применяться в качестве антидота и при отравлениях некоторыми пестицидами.

Атропин — растительный алкалоид. Он применяется, в числе прочего, при лечении язвенной болезни желудка, холецистита и панкреатита, бронхиальной астмы, а также в рамках подготовки к хирургическому вмешательству и для офтальмологической диагностики.

Ким Чен Нам, старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был отравлен 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао. По версии следствия, две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии — набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом.