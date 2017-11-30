Береговая охрана Японии обнаружила северокорейских рыбаков

Береговая охрана Японии в четверг обнаружила северокорейскую рыболовную лодку рядом с японским островом, где экипаж из восьми человек пытался укрыться от шторма. Это один из многочисленных случаев, когда северокорейские суда, терпящие бедствие, дрейфуют в японские воды, сообщает Reuters. Лодка была отбуксирована к северной части острова Хоккайдо для проверки, сообщил пресс-секретарь беереговой охраны. Властям Японии еще предстоит решить, что делать с судном и десятью рыбаками на борту.

Эксперты считают, что нехватка продовольствия в КНДР вынуждает рыбаков рисковать и выходить в морею При этом их маленькие лодки попадают в более опасные воды ближе к Японии. Случай привлек к себе внимание на фоне растущей напряженности в регионе в связи с программами вооружений Северной Кореи и испытанием в среду межконтинентальной ракеты. Предположений о том, что рыбаки могут быть перебежчиками из КНДР не высказывается.

В понедельник восемь полуистлевших тел (предположительно северных корейцев) были найдены на небольшом деревянном корабле, выброшенным на пляж на северо-западном побережье Японии. Два других тела были обнаружены в выходные дни на западном берегу острова Садо со спасательными жилетами, на которых были надписи по-корейски. На прошлой неделе полиция в северной Японии обнаружила восемь северокорейских мужчин, которые заявили, что они подошли к японскому берегу после того, как их судно потеряло управление.

