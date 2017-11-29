Дневники Родченкова

Газета The New York Times опубликовала дневниковые записи информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту публикацию "дальнейшим раскручиванием антироссийского маховика".

В записях, сделанных от руки, Родченков говорит, как проходили последние недели перед началом Олимпийских игр в Сочи. Так, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории рассказывает, что помощник Ирины Родионовой (бывшего заместителя центра спортивной подготовки сборных команд России) принес ему коктейль "Дюшес", состоявший из вермута и трех анаболических стероидов. Отмечается, что воздействие смеси он каждый раз проверял на себе.

Чуть позже Родченков описывает свое возмущение от того, что работники министерства спорта по-прежнему не определились, как перевозить огромное количество контейнеров с чистой уриной из Москвы в Сочи. "Нет никакого понимания плана, это какой-то кошмар", – пишет Родченков. Также, по его словам, тогдашний министр спорта Виталий Мутко был обеспокоен тем, что российских биатлонисток поймали на допинге.

Родченков упоминает встречи по поводу допинга с заместителем Мутко Юрием Нагорных и главой управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ириной Родионовой.

После публикации показаний Родченкова Мутко перевели из министерства спорта на должность вице-премьера. Юрий Нагорных был уволен, а Ирина Родионова – отстранена.

За несколько дней до начала Олимпиады в Сочи Родченков осмотрел примыкающее к антидопинговой лаборатории помещение, где находилось хранилище чистой урины. Он был недоволен тем, что пробы не располагались в алфавитном порядке и не были отсортированы по видам спорта.

Согласно записям Родченкова, за четыре дня до начала Игр он передал Мутко список "Дюшес", куда вошли фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы было необходимо подменить. При этом министр предложил ему продолжить исследовать возможности допинга после Олимпиады.

Согласно записям Родченкова, за четыре дня до начала Игр он передал Мутко список "Дюшес", куда вошли фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы было необходимо подменить

Также Родченков пишет о том, что был вовлечен в дело легкоатлетки Елены Лашмановой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.

Эти записи будут использованы комиссией Дениса Освальда, которая ведет расследование о государственной допинг-программе в России. По его результатам исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря вынесет решение о допуске сборной России на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее 28 ноября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Родченков выдал за список "Дюшес" медальный план на Олимпийские игры в Сочи. Отмечается, что план составляли специалисты из Канады, готовившие спортсменов своей страны к домашней Олимпиаде-2010 в Ванкувере по программе "Завладей пьедесталом".

Также СКР заявил, что вскрытие пробирок с допинг-пробами спортсменов было невозможно. Против самого Родченкова в России возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в следственные действия. Следственный комитет также рассказывал, что проверил слова Родченкова и не нашел в сочинской лаборатории отверстия в стене, через которое можно было бы подменять пробы.

Список "Дюшес", электронные письма информатора и найденные на пробирках царапины стали основными доказательствами в расследовании о существовании российской государственной системы сокрытия положительных допинг-проб.

Международный олимпийский комитет отобрал у российской команды 10 медалей

В ноябре сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. Международный олимпийский комитет отобрал у команды 10 медалей: две золотые в бобслее, две серебряные в биатлоне, одну золотую и три серебряные в лыжных гонках, по одной золотой и бронзовой в скелетоне.

На публикацию дневников Родченкова в среду отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Родченкова "одиозной фигурой", напомнив, что в России его обвиняют в "навязывании допинга спортсменам". "К этим обвинениям его покровители и его укрыватели не прислушиваются и не демонстрируют никакого интереса. Ситуация остается сложной, и главное что страдают интересы наших спортсменов. Кому это выгодно, тоже очевидно", – заявил Песков.

Родченков переехал в США в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.