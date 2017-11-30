Во Франции нашли радиоактивный цезий в грибах, привезенных из России

В грибах, которые импортировали из России во Францию, нашли следы радиоактивного цезия. Об этом заявил глава национального Агентства ядерной безопасности Пьер-Франк Шеве. По данным агентства Reuters, в последние недели из России во Францию были ввезены лисички.

Проверки продуктов из России усилили после того, как учёные обнаружили повышенное содержание в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106. Токсичное облако над Европой появилось в начале ноября. Специалисты полагают, что утечка рутения произошла на территории России. Вероятным источником радиации называют Челябинскую область.

Россия называет эти утверждения "несостоятельными". Москва утверждает, что объем рутения в атмосфере неопасен для здоровья людей. Информацию об утечках с атомных предприятий российская сторона также отрицает.

Рутений-106 получают для использования в медицине и энергетике, в природе это вещество не существует. Появление рутения в атмосфере можно объяснить исключительно влиянием человека.