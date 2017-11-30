ОПЕК продлит договор о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года

Страны-участницы ОПЕК на встрече в Вене договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти ещё на на девять месяцев. Ограничения продлятся до конца 2018 года, сообщает агентство Reuters. Россия, которая не входит в ОПЕК, намерена вынести на обсуждение вопрос о влиянии этих ограничений на экономику.

Добычу нефти впервые за почти десять лет было решено сократить в ноябре прошлого года. Переговоры на эту тему велись предыдущие два года. В мае 2017 года члены ОПЕК продлили договор о сокращении нефтедобычи до марта 2018-го. Договоренность предполагает, что страны-участницы сократят нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Государства, не входящие в объединение, сократят объемы добываемой нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Международная организация ОПЕК создана для контроля квот добычи на нефть для стран-экспортеров. Государства-члены ОПЕК, среди которых Саудовская Аравия, Катар и Иран, контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Россия не входит в организацию, но выступает в ней в качестве постоянного наблюдателя.