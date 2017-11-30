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HRW требует прекратить применение закона о "нежелательных" НКО

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти прекратить применять закон о "нежелательных" организациях для давления на граждан страны.

В пресс-релизе, распространенном в четверг, подчеркивается, что поводом для возбуждения административных дел зачастую становятся даже ссылки на сайты организаций, признанных "нежелательными". Причем речь идет о материалах, опубликованных до присвоения такого статуса.

Авторы публикации также обратили внимание на преследование активистов движения "Открытая Россия", связанное с регистрацией в Великобритании одноименной организации, которая в России включена в список "нежелательных".

О последнем подобном случае стало известно ранее в четверг. В отношении координатора чувашского отделения "Открытой России" Дмитрия Семенова и активиста Юрия Сидорова были возбуждены административные дела. Сами они заявляют, что движение действует в соответствии с российским законодательством.

Human Rights Watch настаивает, что применение закона о "нежелательных организациях" нарушает право на свободу выражения мнений и право на свободу ассоциации. Они закреплены Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской конвенцией о правах человека. Россия является участником обоих договоров, подчеркивают правозащитники.

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