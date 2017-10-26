В Госдуме поддержали блокировку сайтов "нежелательных" организаций

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который позволяет без решения суда блокировать сайты так называемых "нежелательных" организаций. Инициативу поддержали 327 депутатов, против не выступил никто, еще трое воздержались от голосования.

Авторы законопроекта – представители "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". Они считают "слишком сложной" действующую процедуру блокировки сайтов. Для этого Генеральная прокуратура должна собрать информацию о "нежелательном" контенте и получить решение суда. Депутаты предлагают убрать из процедуры необходимость получения судебного решения и блокировать сайты сразу после запроса Генпрокуратуры в Роскомнадзор.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 11 организаций. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество" и зарегистрированное в Великобритании движение "Открытая Россия". За сотрудничество с этими организациями в России предусмотрена административная и уголовная ответственность.