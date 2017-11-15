Одобрен закон о блокировке сайтов "нежелательных организаций" в России

Госдума в среду приняла в третьем и окончательом чтении закон, который позволяет без решения суда блокировать сайты организаций, признанных в России нежелательными.

Решение было принято на том же заседании, на котором депутаты единогласно одобрили поправки, позволяющие приравнивать зарубежные СМИ к так называемым "иностранным агентам".

Авторами законопроекта о внесудебной блокировке являются представители "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". Они считают "слишком сложной" действующую процедуру блокировки ресурсов. Для этого Генеральная прокуратура должна собрать информацию о "нежелательном" контенте и получить решение суда.

Депутаты предложили убрать из процедуры необходимость получения судебного решения и блокировать сайты сразу после запроса Генпрокуратуры в Роскомнадзор.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 11 организаций. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество" и зарегистрированное в Великобритании движение "Открытая Россия". За сотрудничество с этими организациями в России предусмотрена административная и уголовная ответственность.