Госдепартамент США отверг сообщения СМИ об отставке Тиллерсона

Госдепартамент США отрицает сообщения СМИ о планируемой оставке государственного секретаря Рекса Тиллерсона. В пресс-службе ведомства заявили, что у Тиллерсона были разногласия с президентом Дональдом Трампом, но они касались вопросов политического курса. Ранее в администрации президента США заявили, что не планируют кадровых перестановок в Госдепартаменте.

В четверг, 30 ноября, газета The New York Times написала, что Белый дом планирует сместить Тиллерсона с должности, а на его место назначить директора ЦРУ Майка Помпео. Позднее подобные сообщения опубликовали агентства Associated Press и Reuters, а также ряд других новостных организаций.

В начале октября телеканал NBC сообщил о том, что Тиллерсон планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента нецензурно отозвался о президенте после встречи в Пентагоне в июле. Тиллерсон позднее опроверг эту информацию и подчеркнул, что по-прежнему "остается привержен президенту".