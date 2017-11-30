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Перебои с препаратами для пациентов с ВИЧ выявлены в пяти регионах

Тест на ВИЧ, иллюстративное фото

Перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных выявлены в пяти регионах России: Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Москве. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила активистка движения "Пациентский контроль" Юлия Верещагина.

За 2017 год сообщения о дефиците препаратов поступили в общей сложности из 52 регионов. По мнению Верещагиной, проблемы вызваны неподготовленностью к переходу на централизованные закупки лекарств.

Главной причиной таких перебоев "Пациентский контроль" считает позднее объявление аукционов на закупку препаратов, а также отсутствие средств в региональных бюджетах.

Министерство здравоохранения России, а также общественные организации и гражданские активисты неоднократно называли ситуацию с распространением ВИЧ в регионах критической. По данным на конец прошлого года, число официально зарегистрированных больных превысило миллион. Правозащитники и медики заявляют о недостаточном финансировании борьбы с заболеванием.

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