Перебои с препаратами для пациентов с ВИЧ выявлены в пяти регионах

Перебои с лекарствами для ВИЧ-инфицированных выявлены в пяти регионах России: Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Москве. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила активистка движения "Пациентский контроль" Юлия Верещагина.

За 2017 год сообщения о дефиците препаратов поступили в общей сложности из 52 регионов. По мнению Верещагиной, проблемы вызваны неподготовленностью к переходу на централизованные закупки лекарств.

Главной причиной таких перебоев "Пациентский контроль" считает позднее объявление аукционов на закупку препаратов, а также отсутствие средств в региональных бюджетах.

Министерство здравоохранения России, а также общественные организации и гражданские активисты неоднократно называли ситуацию с распространением ВИЧ в регионах критической. По данным на конец прошлого года, число официально зарегистрированных больных превысило миллион. Правозащитники и медики заявляют о недостаточном финансировании борьбы с заболеванием.