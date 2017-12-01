Бобслеистов и скелетонистов из России допустили до соревнований

Международная федерация бобслея и скелетона восстановила в правах российских спортсменов, которых ранее дисквалифицировали из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

На слушаниях в Мюнхене сегодня Федерация пришла к выводу, что доказательств в отношении российских спортсменов недостаточно. Сборная России сможет продолжить участие в Кубке мира по бобслею и скелетону.

Ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпиаде в Сочи. Им было запрещено участвовать в любых соревнованиях под эгидой МОК. Теперь федерация просит МОК представить мотивировочную часть решения, после чего она вновь рассмотрит дела россиян.

Накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, которых МОК также признала виновными в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.