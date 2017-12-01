Евросоюз вывел из-под санкций российское топливо для ExoMars

Ракетное топливо гидразин для проекта по исследованию Марса ExoMars-2020 выведено из-под экономических санкций Евросоюза в отношении России. Как говорится на сайте Официального журнала Евросоюза, это решение вступит в силу 2 декабря. Ограничения будут сняты в случае соблюдения обусловленных Евросоюзом объемов поставок гидразина.

В прошлом году состоялась миссияExoMars-2016. В рамках совместного проекта госкорпорации "Роскосмос" и Европейского космического агентства ракета-носитель "Протон" вывела на орбиту модуль TGO, который изучает атмосферу и распределение водяного льда в грунте Марса. На 2020 год в рамках миссии запланирована посадка на планету модуля Schiaparelli.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году из-за роли Москвы в донбасском конфликте и аннексии Крыма, которую не признали большинство стран мира. Впоследствии действие ограничительных мер несколько раз продлевали.